Resumen Ejecutivo La Bolsa de Comercio de Rosario elevó a 24,3 millones de toneladas su proyección de cosecha de trigo 2026/27, el segundo mejor resultado de la historia argentina.

elevó a 24,3 millones de toneladas su proyección de 2026/27, el segundo mejor resultado de la historia argentina. Pocos meses atrás se temía una fuerte caída de área sembrada por el alto costo de los fertilizantes , que llegaron a costar unos US$1.000 por hectárea.

, que llegaron a costar unos US$1.000 por hectárea. La baja del precio de los insumos y lluvias oportunas en junio dieron vuelta el panorama, con rindes récord en La Pampa y Santiago del Estero.

en La Pampa y Santiago del Estero. Santa Fe se mantiene estable en 39,3 quintales por hectárea y 4,9 millones de toneladas, en línea con lo proyectado el mes pasado.

La cosecha de trigo 2026 pasó de la incertidumbre al festejo en pocos meses. Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción nacional llegará a 24,3 millones de toneladas, medio millón más que la proyección de octubre y apenas por debajo de la megacampaña 2025/26.

Es la segunda mejor cosecha de trigo de la historia argentina, lograda sobre 6,95 millones de hectáreas sembradas y con un rendimiento promedio de 36 quintales por hectárea.

El salto no es un detalle estadístico. Treinta días antes de la cosecha gruesa, la noticia le cambia el humor a toda la cadena: desde el productor que terminaba de sembrar con el bolsillo ajustado hasta el proveedor de insumos, el transportista y el exportador que mueve la mercadería desde los puertos del Gran Rosario.

Ya a comienzos de noviembre, cuando empezó la trilla en el sur bonaerense, Ecos365 había anticipado que el trigo tomaba impulso con mejores rindes, aunque la cosecha prometía todavía varios desafíos antes de confirmarse en los números finales.

Qué cambió para que la cosecha de trigo 2026 diera vuelta la campaña

A mitad de año el panorama era otro. Los técnicos de la región núcleo preveían una caída del área sembrada a 6,66 millones de hectáreas y limitaban la expectativa de rendimiento a 29 quintales por hectárea. La urea rondaba los US$1.000 por hectárea, un costo que desalentaba la inversión en fertilización.

El quiebre llegó cuando bajó el precio del fertilizante y, en el sudoeste bonaerense, reaparecieron las lluvias de junio. Los productores volvieron a invertir en semilla y nutrición, mientras las reservas de agua en el suelo arrancaban en niveles excelentes en toda la región pampeana.

El clima también jugó a favor, aunque de forma poco habitual. Octubre y los primeros diez días de noviembre fueron fríos, con amplitud térmica marcada y lluvias por debajo de lo normal, justo lo que evita las condiciones cálidas y húmedas que favorecen enfermedades como la fusariosis.

El resultado quedó repartido de manera desigual entre provincias. La Pampa marcó un récord histórico de 30,2 quintales por hectárea, por encima del máximo anterior de 29,2. En Santiago del Estero, los lotes fertilizados con acceso a agua subterránea llegaron a rendimientos de entre 45 y 70 quintales por hectárea.

No todas las provincias corrieron la misma suerte. En Buenos Aires, el rendimiento se ubica entre 39,2 y 40,5 quintales por hectárea, todavía lejos de los 47,5 de la campaña anterior. En el Chaco, en cambio, el salto fue mayor al esperado, aunque los rindes rondan apenas 20 quintales por hectárea por la falta de lluvias de septiembre y octubre.

La sorpresa del trigo llega, además, en medio de expectativas altas para el resto de los granos. Hace dos meses, Ecos365 había repasado por qué el campo argentino se preparaba para otra campaña histórica de maíz y soja, un combo que, de confirmarse, sumaría aún más dólares genuinos a una economía necesitada de divisas.

Qué significa para los dólares del campo y qué riesgos quedan

Santa Fe aporta a esta súper campaña 4,9 millones de toneladas, con un rendimiento de 39,3 quintales por hectárea, sin cambios respecto de la proyección de octubre. Córdoba y Entre Ríos también se mantienen firmes, con 3,78 y 2,08 millones de toneladas respectivamente.

Más toneladas en el puerto no es lo mismo que más dólares en el bolsillo. El ingreso final de la cosecha depende también del precio internacional del trigo, que viene de años de vaivenes, y de cuánto de esa mercadería logre venderse antes de que compita con la próxima cosecha del hemisferio norte.

Para la logística de Rosario y el Gran Rosario, el dato es una buena noticia de volumen: más camiones, más actividad en los puertos del Up River y más trabajo para corredores, acopios y empresas de servicios agropecuarios que habían ajustado sus previsiones a mitad de año.

El riesgo climático no desapareció. Hacia el fin del fin de semana largo hubo nuevas heladas agronómicas en el sur bonaerense, con más preocupación en la zona de Pigüé que en el sudeste, y los técnicos ya detectaron fusariosis en algunos lotes tardíos, lo que obliga a vigilar el peso final del grano antes de la trilla.

La mejora llega en un momento en que cualquier dólar genuino pesa más de lo habitual para la economía argentina. Con el agro como principal fuente de divisas del país, una cosecha de trigo más grande que la prevista alivia, aunque sea de forma parcial, la necesidad de dólares comerciales en un año de mercados financieros nerviosos.

El repunte también es una señal para las pymes que rodean al campo: desde las empresas de fertilizantes y semillas hasta los talleres que reparan maquinaria agrícola en la región núcleo. Después de un semestre de inversión frenada, la reactivación de la demanda llega justo antes de la trilla gruesa de maíz y soja.

La buena noticia productiva llega, además, después de que el Gobierno nacional profundizara en noviembre su discurso de menos trabas y más mercados para las exportaciones agropecuarias, y mientras la propia Bolsa de Comercio de Rosario impulsa nuevos instrumentos de crédito para financiar la producción con herramientas de inteligencia artificial.

¿Cuánto trigo se va a cosechar en Argentina en la campaña 2026/27?

La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta 24,3 millones de toneladas, medio millón más que en octubre y apenas por debajo de los 28,5 millones de la campaña anterior, con el 13% de la superficie ya cosechada.

¿Por qué mejoró tanto el pronóstico de la cosecha de trigo 2026 respecto de mitad de año?

Porque bajó el precio del fertilizante justo cuando llegaron las lluvias de junio en el sudoeste bonaerense, lo que llevó a los productores a volver a invertir en semilla y nutrición después de meses de ajuste.

¿Qué provincias argentinas lograron rindes récord de trigo en 2026?

La Pampa marcó un máximo histórico de 30,2 quintales por hectárea y Santiago del Estero también mejoró fuerte, con lotes fertilizados que llegaron a rendimientos de entre 45 y 70 quintales por hectárea.