El dólar vuelve a meterse en las decisiones de empresas e inversores. La búsqueda de cobertura crece y Brasil agrega presión sobre la competitividad argentina. En Santa Fe, mientras tanto, una operación modifica el destino de una fábrica: La Ramada compró la planta de Savencia en El Trébol y permitirá sostener la producción y el empleo que quedaban bajo amenaza de cierre.

Son movimientos distintos, pero atraviesan la misma discusión empresaria: cómo defender ingresos, sostener puestos de trabajo y encontrar negocios cuando la demanda no alcanza. La metalurgia santafesina cae más que el promedio nacional, el turismo registra menos viajeros y menor gasto, y la Provincia busca abrirles mercado a sus proveedores en la minería. Afuera, el regreso de Jensen Huang a Nvidia desató un salto bursátil que se extendió de Wall Street a Asia. En la salud, el Gobierno renovó la conducción del PAMI.

El mercado vuelve a pagar por cobertura cambiaria

Según un informe de Banco Galicia, la posición conjunta de títulos atados al dólar en manos privadas y ventas de futuros del BCRA pasó de US$12.200 millones a US$15.700 millones, cerca de los US$16.500 millones de octubre de 2025.

Cambió la composición: el Central redujo su posición vendida en futuros hasta prácticamente cero al cierre de octubre y ganó peso la cobertura mediante bonos dollar-linked. Son instrumentos vinculados al dólar oficial que permiten protegerse de una suba sin comprar directamente divisas.

El Gobierno presenta un conjunto de herramientas para enfrentar eventuales tensiones en 2027: compras de reservas previstas, swaps y capacidad de intervención en futuros. Esas categorías no son equivalentes a dólares líquidos disponibles: algunas dependen de acumulación futura, otras de condiciones de uso, y los futuros no suponen entregar divisas al momento de contratar.

La señal es que aumentó la demanda de protección. Eso no vuelve inevitable una devaluación, pero muestra que más operadores quieren reducir su exposición a ese riesgo.

Brasil le mueve los números a Caputo

La presión regional tiene una cifra: el dólar pasó de 4,97 a 5,95 reales desde el balotaje brasileño de fines de octubre, una suba del 19,8%. La depreciación de la moneda del principal socio comercial argentino modifica los precios relativos entre ambos países.

Para una industria argentina que vende en Brasil, un real más débil puede encarecer su producto frente a competidores locales. Para quien compite con importaciones brasileñas, puede aumentar la presión sobre precios y márgenes. En turismo, también puede reforzar el atractivo de viajar al país vecino.

La nota ubica al dólar mayorista en $1.580 y al contado con liquidación en $1.794 al cierre del viernes previo, con una brecha del 13,5%. El desafío para Luis Caputo combina, así, dos frentes: contener las expectativas cambiarias y evitar que el movimiento del real profundice las dificultades competitivas de los sectores que producen y exportan.

La Ramada compra donde Savencia proyectaba cerrar

Lácteos La Ramada, de la familia Gonella, acordó la adquisición de la planta quesera de Savencia en El Trébol. La operación incluye instalaciones, equipos y bienes productivos; la nueva administración comenzará el 1 de diciembre.

La fábrica tiene capacidad para procesar 130.000 litros diarios y produce variedades como tybo y gouda. Savencia había previsto cerrarla el 31 de marzo de 2027. Con la venta, cambia esa perspectiva.

El acuerdo contempla conservar categoría, antigüedad y remuneración del personal. La precisión importa: de los 54 empleados originales, seis habían optado por retiros voluntarios, por lo que la dotación actual es de 48 trabajadores. Para este martes estaba prevista la formalización del traspaso.

La compra amplía la presencia industrial de La Ramada y suma otro movimiento a la reorganización del negocio lácteo. Para El Trébol, el efecto inmediato es concreto: continuidad de una unidad productiva, salarios y actividad para su entorno de proveedores.

Metalurgia: Santa Fe se lleva la peor parte

La continuidad de esa planta llega en un contexto industrial adverso. El informe de Adimra difundido el lunes registró una caída interanual de la actividad metalúrgica del 5,6% en Santa Fe durante octubre, contra un retroceso nacional del 2,1%.

En el país, el sector acumula una contracción del 5% en 2026 y utiliza el 41,8% de su capacidad instalada: el menor nivel para octubre desde que comenzó la serie, en 2016. La mejora mensual del 0,8% no alcanzó para revertir la caída.

Minería: del convenio a las órdenes de compra

La búsqueda de esos pedidos explica el interés santafesino por las inversiones mineras. Maximiliano Pullaro y Alfredo Cornejo firmaron en Mendoza un convenio de cooperación para fortalecer proveedores, desarrollar capacitación e impulsar transferencia tecnológica.

El acuerdo prevé vincular empresas, cámaras, federaciones industriales y parques productivos de ambas provincias. La intención es facilitar la participación santafesina en cadenas de valor que pueden demandar equipamiento, ingeniería y servicios. cumbredemineriamendoza.com.ar

Por ahora, lo firmado es un marco de cooperación. No acredita contratos comerciales adjudicados. La próxima medida del resultado será cuántas firmas consiguen ingresar a registros de proveedores, presentar ofertas y convertir esos contactos en ventas.

Turismo: circularon millones, pero se achicó el negocio

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas y generó un impacto económico directo de $332.557 millones, según el relevamiento de CAME. Detrás del monto nominal, el balance fue negativo: hubo 17,4% menos viajeros y el impacto económico cayó 30,3% en términos reales.

La estadía promedio bajó de 2,3 a dos días respecto del mismo feriado de 2025. El gasto diario por persona llegó a $118.770, con una baja real del 3,1%. Menos pasajeros, viajes más cortos y consumo contenido redujeron la facturación del conjunto.

En Santa Fe, el relevamiento consignó una ocupación estimada del 67% y un movimiento económico proyectado de $19.177 millones. Los indicadores provinciales muestran actividad, aunque no eliminan la señal nacional de restricción del gasto.

Nvidia dispara Wall Street y el rebote llega a Asia

El lunes, Wall Street tuvo un vuelco tras el anuncio del regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia. La acción saltó 31,48%, el Nasdaq avanzó 6,51%, el S&P 500 ganó 4,74% y el Dow Jones subió 3,01%.

La restitución del ejecutivo, menos de dos semanas después de su salida, renovó las apuestas por la inteligencia artificial. El repunte cortó una secuencia de pérdidas, aunque su magnitud no resuelve las dudas sobre cuánto crecimiento justificarán las inversiones del sector.

El martes, el movimiento se extendió a Asia. El índice MSCI de Asia Pacífico avanzó 3,8%, su mayor suba desde julio, después de ocho jornadas de retrocesos. Taiwán lideró con un salto cercano al 9%; TSMC subió 9,9% y Samsung y SK Hynix avanzaron más del 8%.

Para Argentina, la mejora del apetito global por riesgo puede ofrecer un contexto más favorable. La demanda local de cobertura y la presión del real brasileño, sin embargo, responden también a factores que un rebote tecnológico no elimina.

PAMI cambia su conducción en medio de la tensión financiera

El Gobierno designó a Verónica Gabriela Pérez como directora ejecutiva del PAMI, en reemplazo de Esteban Leguízamo. Elizabeth Ana Osterberg asumirá como subdirectora, en lugar de Carlos Zamparolo.

Pérez, abogada y escribana de 53 años, había llegado a la coordinación ejecutiva en septiembre. Su ascenso mantiene la influencia de Santiago Caputo en el organismo, que brinda asistencia médica y social a más de cinco millones de jubilados y pensionados.

La gestión anunció como prioridades la modernización administrativa, la mejora de los controles y el uso eficiente de los recursos. El recambio ocurre después de que, en mayo, el PAMI recibiera un aporte financiero de $580.000 millones para afrontar compromisos y sostener prestaciones.

Para sanatorios, profesionales, farmacias y proveedores, la evaluación de la nueva conducción pasará por decisiones concretas: plazos de pago, condiciones de contratación y continuidad de la atención. En Rosario y la región, esas definiciones forman parte de la economía cotidiana del sistema de salud.