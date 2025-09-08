Día del productor agropecuario: ¿por que es el motor clave de la economía argentina?

Cada 8 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Productor Agropecuario, una fecha que rinde homenaje a quienes impulsan la actividad más estratégica para el desarrollo económico del país. La jornada fue instituida en 1990 por el Ministerio de Agricultura en coincidencia con la fundación, en 1856, de la primera colonia agrícola organizada en Esperanza, provincia de Santa Fe.

La producción agropecuaria representa uno de los pilares de la economía nacional. El sector no solo abastece al mercado interno, sino que también genera divisas fundamentales a través de las exportaciones. Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en 2023 el complejo agroindustrial explicó cerca del 65% de las exportaciones totales de Argentina, con la soja, el maíz y el trigo como protagonistas.

El impacto también se mide en empleo y arraigo territorial. De acuerdo con el INDEC, más de 3,7 millones de personas están vinculadas directa o indirectamente al agro, ya sea en la producción primaria, la agroindustria o los servicios asociados. En muchas localidades del interior, los productores son el motor económico y social que sostiene a las comunidades.

Además, el sector agropecuario es clave para la transición hacia sistemas más sostenibles. El avance de tecnologías como la siembra directa, la agricultura de precisión y el manejo eficiente del agua posiciona a la Argentina como un país de referencia en prácticas productivas con menor huella ambiental.

En este Día del Productor Agropecuario, el reconocimiento se centra en quienes, pese a la volatilidad climática, las dificultades económicas y los desafíos de los mercados internacionales, mantienen en pie la producción de alimentos que no solo abastecen a los argentinos, sino que también llegan a más de 150 países.

Datos clave

* El 65% de las exportaciones argentinas provienen del sector agroindustrial (Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 2023).

* Más de 3,7 millones de empleos están vinculados directa o indirectamente al agro (INDEC, 2022).

* El agro aporta alrededor del 10% del PBI nacional (Ministerio de Economía, 2023).

* Argentina exporta alimentos y derivados agroindustriales a más de 150 países.