El mapa de malezas trae dolores de cabeza: más de 25 millones de hectáreas afectadas

Como cada dos años, la REM realizó la 7° edición del mapeo de malezas problema en el país. Este 2025, el relevamiento confirma que la problemática sigue en expansión: más de 25,8 millones de hectáreas tienen al menos una maleza resistente o tolerante, consolidando una tendencia que desafía la sustentabilidad de los planteos agrícolas.

En esta edición se mapeó la presencia de 34 especies (28 resistentes y 6 tolerantes), incorporándose por primera vez Bassia scoparia RALS, Bassia scoparia RALS+RG y Sonchus oleraceus. Además, en 13 de esas especies también se relevó su abundancia, lo que permite dimensionar mejor la superficie afectada y priorizar acciones de manejo.

Los mapas permiten visualizar la distribución actual de cada especie, seguir su evolución año a año desde que comenzó el relevamiento y hacer análisis detallados por provincia y maleza de interés.

Así como el monitoreo de un lote particular permite definir eficientemente la estrategia de manejo a seguir, el mapeo de malezas ofrece una visión panorámica y estratégica a nivel región y país. Esta herramienta posibilita entender la evolución, dispersión y expansión de la problemática de malezas a gran escala, anticipar amenazas y planificar estrategias amplias. Esta información macro, en combinación con el monitoreo detallado de cada lote, resulta crucial para una gestión integrada y eficiente.

Presencia de las principales malezas del país

Para la confección de los mapas la REM consulta a técnicos zonales de referencia sobre la presencia de cada biotipo específico con resistencia o tolerancia en su área de influencia, a nivel de partido/departamento: atribuyendo en el mapa el color “rojo” a las confirmaciones y el “amarillo” a las sospechas.

Especies como Conyza sp., Amaranthus sp, Eleusine indica, Echinochloa colona o Sorghum halepense resistentes a glifosato muestran presencia en la mayor parte de la superficie agrícola del país.

Otras especies se concentran en regiones específicas, como es el caso de los Nabos, Bassia scoparia o Salsola kali, todas circunscritas mayormente al sur del área agrícola, o de Cynodon hirsutus RG, cuya presencia es casi exclusiva de la provincia de Córdoba.

Comparando con los mapeos anteriores, desestimando las que se mapearon por primera vez en esta edición, Conyza sp. resistente a herbicidas del grupo de los ALS fue la que presentó el mayor crecimiento geográfico por segundo año consecutivo, confirmando su fuerte potencial de avance. Le siguen en este ranking Digitaria sanguinalis RG, Nabos RALS y Nabos RG.

El análisis interanual de los mapeos permite además ver la “película completa” sobre la dirección y grado de avance y dispersión de las principales especies. Esto es muy claro en el ejemplo de Conyza sp. RALS.

Área afectada por malezas problema

Conyza sp. RG y Amaranthus sp. RG encabezan el ranking de mayor área afectada: más de 25 millones de Ha cada una.

Le siguen Sorghum halepense RG, Echinochloa colona RG, Eleusine indica RG y el grupo de las Chlorideas, con áreas que rondan los 12 a 14 millones de Ha.

Otras especies como Lolium sp RG, el grupo de los Nabos RG y Conyza sp. RALS muestran un crecimiento sostenido en los últimos años.

Otra novedad en esta edición fue el mapeo de abundancia de Commelina erecta y Borreria sp tolerantes a glifosato, que se encuentran presentes en 11 y 4,9 millones de Ha, respectivamente.

Por su parte, los biotipos de Sorghum halepense y Lolium sp. resistentes a graminicidas dicen “presente” en 4.1 y 1.8 millones de Ha, respectivamente, siguiendo los pasos a sus versiones resistentes al glifosato.

Desde la REM advierten que la tendencia no solo muestra crecimiento en superficie de la problemática malezas, sino también en complejidad: “Cada vez se observan más solapamientos de especies resistentes y tolerantes en los mismos lotes. Las que comenzaron en el sur se diseminan hacia el norte, y viceversa, configurando escenarios de manejo más desafiantes”, advierten.