Empresa santafesina se queda sin nafta, su dueño se encadena y ni así tiene respuestas

La Federación Argentina de Cámaras Agroáreas (Fearca) se solidarizó con Ariel Pérez, Titular de la empresa Aerogálvez, debido al faltante de nafta que habrá para los aviones agrícolas como consecuencia de las trabas a las importaciones.

En tan sólo quince días no habrá combustible AVGAS 100LL y UL 91, los dos tipos de aeronaftas importadas que se utilizan para los aviones a pistón. Cabe destacar que la UL91 es de última generación y no emite tetraetilo de plomo, lo cual es ecológica. “En la Argentina somos los únicos que traemos aeronafta”, sostuvo Pérez y contó que “también va a faltar la AVGAS 100LL”.

El otro proveedor de este tipo aeronafta es YPF. “A nosotros nos va a faltar porque desde la Secretaría de Comercio no nos aprueban las importaciones”, señaló el Titular de Aerogálvez y resaltó que “ya me encadené tres veces en la Secretaría de Comercio, pero ya no da para más”.

Es importante resaltar que la empresa provee combustible para aviones agrícolas desde Salta hasta General Roca y tienen el 40% del mercado. “Ese 40% que nosotros aportamos con logística, financiación para toda la campaña no sabemos cómo se van a reemplazar”, sostuvo Pérez.

Por otro lado, el titular de Aerogálvez explicó que “debido a la falta de dólares y siempre priorizando a las empresas estatales, los privados terminamos perdiendo” y agregó que “como es un producto de primera necesidad tendría que ser de licencia automática”.