Ley de Inocencia Fiscal: ¿cuáles son los cambios para no "perseguir a los argentinos"?

El presidente Javier Milei calificó como “histórica” la aprobación del Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal y destacó el alcance de la Ley de Inocencia Fiscal, que modifica el régimen tributario y eleva los umbrales de evasión.

Tras la sanción en el Senado de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, el presidente Javier Milei celebró el resultado legislativo y afirmó que se trata de un hecho sin precedentes en la historia política reciente. La norma fue aprobada con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Milei subrayó que no existen antecedentes de un presupuesto con equilibrio fiscal aprobado por un espacio no peronista con ese nivel de respaldo. Señaló que el único caso comparable fue el Presupuesto 2017, aunque recordó que ese proyecto contemplaba déficit fiscal.

El mandatario agradeció especialmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al diputado Diego Santilli; y a los senadores nacionales que acompañaron la iniciativa, a quienes calificó como un “ejemplo de patriotismo y responsabilidad”.

En el mismo mensaje, Milei celebró también la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que, según explicó, busca reparar lo que definió como una “estafa del Estado” hacia los contribuyentes durante las últimas cuatro décadas. De acuerdo con el Presidente, la norma permitirá a los argentinos utilizar sus ahorros con mayor libertad y otorgará un marco legal que impida futuras confiscaciones o persecuciones fiscales arbitrarias.

Entre los principales cambios, la ley eleva de manera significativa los umbrales para considerar una evasión impositiva. El límite para la evasión simple pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que el umbral de evasión agravada se eleva a 1.000 millones de pesos. Además, se reduce el plazo de prescripción para la determinación tributaria del organismo recaudador ARCA de cinco a tres años.

Otro punto destacado es la posibilidad de regularizar incumplimientos fiscales mediante el pago de lo adeudado, sin consecuencias penales, una vez notificado el contribuyente. Asimismo, se establece un blindaje permanente para quienes adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que permite tributar únicamente en función de la facturación anual, sin considerar incrementos patrimoniales o de consumo.

Milei concluyó su mensaje convocando a los argentinos que, según sus palabras, se vieron forzados a proteger sus ahorros frente a la inflación y las restricciones cambiarias, a adherir al nuevo régimen. “En 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina”, afirmó.