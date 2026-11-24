La ganadería argentina atraviesa un momento de contrastes. Después de un importante recorrido alcista durante los primeros meses del año, el mercado ingresó en una etapa de estabilidad que, frente a la evolución de los costos y la inflación, terminó configurando un escenario de pérdida de poder adquisitivo para los valores de la hacienda.

Así lo describió Roberto Apel, martillero de la compañía Hacendados y analista ganadero de la provincia de Santa Fe, durante una entrevista en la que repasó las principales variables que condicionan el negocio: consumo, precios, relaciones entre categorías, exportaciones y nuevas exigencias comerciales y ambientales.

“Estamos terminando un año con precios prácticamente iguales que los del fin del año pasado”, resumió Apel. Y agregó una definición contundente sobre el presente del mercado: “Hoy te podría decir que estamos con precios deprimidos”.

El consumo interno, una variable determinante

Para Apel, una de las principales explicaciones del comportamiento actual de los precios debe buscarse en la economía doméstica y en la capacidad de compra de los consumidores.

El analista recordó que aproximadamente el 70% de la carne que se faena en Argentina tiene como destino el mercado interno. En consecuencia, cualquier deterioro del poder adquisitivo repercute directamente sobre la demanda y, por esa vía, sobre los valores de la hacienda.

“Con un consumo interno que está casi sin posibilidad de consumir, es muy difícil que los precios puedan ir para arriba”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el mercado de la carne tiene una dinámica particularmente transparente: cuando la demanda pierde fuerza y los compradores no pueden convalidar los valores, el ajuste termina trasladándose hacia atrás, a lo largo de toda la cadena productiva.

La situación, además, deja al descubierto los desequilibrios que se fueron acumulando entre los distintos eslabones del negocio.

La relación entre el ternero y el gordo, en el centro del problema

Uno de los puntos más interesantes del análisis de Apel tiene que ver con la relación de precios entre la invernada y la hacienda terminada.

Según explicó, durante la etapa de mayores subas el ternero alcanzó valores muy elevados, impulsado por su condición de resguardo de valor y por una menor disponibilidad de animales.

“Se llegó a pagar 7.000 pesos un ternero de invernada, o en algunos lugares algo más con plazo, y ese mismo ternero se está vendiendo hoy como novillito gordo o como novillo gordo arañando los 4.000”, detalló.

Esa diferencia generó fuertes dificultades económicas para los recriadores, invernadores y productores que engordan hacienda en feedlots. El costo de reposición quedó demasiado alto en relación con el precio de venta del animal terminado.

Frente a ese escenario, el mercado comenzó a corregir los valores de la invernada. Apel señaló que los terneros que meses atrás se comercializaban cerca de los $7.000 hoy encuentran dificultades para superar los $6.000, con referencias que se ubican mayormente entre los $5.500 y $5.800.

“Se empiezan a ajustar los valores porque el producto terminado, que es el bife de nalga que te venden en la carnicería o en el supermercado, no convalida los precios”, sostuvo.

El fenómeno muestra que la cadena necesita recuperar una relación más equilibrada entre el valor de la reposición, los costos de producción y el precio que finalmente puede pagar el consumidor.

Exportar también es cada vez más complejo

El frente externo representa el 30% restante de la faena, pero tampoco aparece hoy como una herramienta suficiente para compensar las dificultades del mercado interno.

Apel identificó dos factores centrales: por un lado, las nuevas exigencias comerciales y regulatorias de los mercados internacionales; por otro, el desfasaje entre los ingresos en dólares de la exportación y la evolución de los costos internos.

“Al no subir el dólar, evidentemente la carne se cobra en dólares cuando va afuera”, explicó.

Sin embargo, los frigoríficos deben afrontar aumentos en electricidad, gas, transporte, salarios y otros componentes de su estructura operativa. Esa evolución de los costos no acompaña necesariamente el tipo de cambio de exportación, lo que reduce los márgenes del negocio.

En ese contexto, el analista consideró que la combinación de un mercado interno debilitado y una exportación con dificultades limita las posibilidades de recuperación de los precios de la hacienda.

Diciembre: sin el tradicional impulso de fin de año

Tradicionalmente, las fiestas de diciembre generan expectativas de una mayor demanda de carne vacuna, impulsada por los encuentros familiares y sociales.

Sin embargo, Apel anticipó que el comportamiento podría ser diferente en esta oportunidad.

“Por primera vez en muchos años, en la previa lo que uno está viendo es que este año no va a suceder eso”, señaló.

Su argumento se apoya en la disponibilidad de hacienda terminada y en la debilidad de la demanda. Según describió, los feedlots presentan una importante acumulación de animales listos para salir al mercado, algunos de ellos terminados desde hace un mes o un mes y medio.

Esta situación genera, además, problemas de engrasamiento por la demora en la comercialización.

“Va a estar el mercado más que abastecido”, afirmó, descartando que la demanda estacional de diciembre alcance necesariamente para provocar una mejora significativa de los precios.

La advertencia plantea un escenario en el que la oferta disponible podría superar la capacidad de absorción del mercado, incluso durante uno de los períodos de mayor expectativa comercial para el sector.

VISEC y las exigencias para exportar a Europa

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el debate alrededor del sistema VISEC y las exigencias vinculadas con la trazabilidad y la sostenibilidad de las cadenas de exportación, particularmente en el marco de los requerimientos europeos.

Apel planteó que se trata de una discusión compleja, con diferentes intereses y posiciones dentro de la cadena cárnica.

En su interpretación, las exigencias europeas responden también a una lógica de protección de sus propios mercados. Pero su principal cuestionamiento estuvo dirigido a la forma en que determinadas condiciones terminan trasladándose a los productores argentinos.

El analista hizo especial hincapié en la participación que tiene Europa dentro del comercio exterior de carne vacuna argentina y en la proporción de cada media res que efectivamente se destina a ese mercado.

Según los números que expuso durante la entrevista, Europa representa alrededor del 9% de las exportaciones argentinas de carne y los cortes correspondientes al circuito analizado equivaldrían aproximadamente a entre 7 y 10% de una media res de unos 150 kilos.

Es decir, alrededor de 15 kilos por media res.

A partir de esa relación, Apel cuestionó que las exigencias administrativas y de certificación terminen involucrando a una cadena productiva mucho más amplia.

“Me parece que sinceramente es una sobreexigencia, es una imposición foránea y cuando el Estado está ausente estas cosas suceden”, manifestó.

También diferenció el origen de estas exigencias de una disposición estatal argentina, al señalar que, en este caso, intervienen condiciones impulsadas desde el sector privado frigorífico en el marco de las operaciones comerciales.

Su planteo abre un interrogante importante: cómo distribuir los costos de adaptación a las nuevas exigencias internacionales sin trasladar desproporcionadamente las obligaciones hacia los productores primarios.

Una cadena que necesita recuperar el equilibrio

A lo largo de la entrevista, Roberto Apel dejó una lectura clara sobre el momento ganadero: el sector viene de un período de valores elevados, pero hoy enfrenta una realidad marcada por la debilidad del consumo, las dificultades de la exportación y una relación de precios entre categorías que todavía necesita acomodarse.

El desafío no pasa solamente por recuperar los valores de la hacienda, sino por construir condiciones de rentabilidad para cada uno de los eslabones de la cadena.

La ganadería tiene por delante el desafío de compatibilizar el poder adquisitivo del consumidor, los costos de producción, la eficiencia de la industria frigorífica y las nuevas exigencias de los mercados internacionales.

En definitiva, el diagnóstico de Apel pone sobre la mesa una cuestión central: no alcanza con que suba el precio del ternero o de la hacienda gorda si el resto de la cadena no puede sostener esos valores. El negocio necesita equilibrio, previsibilidad y condiciones que permitan que producir carne siga siendo una actividad económicamente viable.