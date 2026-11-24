La Hidrovía vuelve a quedar en el centro de la discusión logística argentina. Esta vez, el debate no pasa únicamente por el dragado, el mantenimiento de los canales o el costo de los peajes, sino por las reglas que determinan qué embarcaciones pueden transportar mercadería entre los puertos del país.

Un proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Senado propone modificar el régimen de cabotaje y permitir que buques argentinos y extranjeros puedan realizar libremente este tipo de operaciones. La iniciativa abrió un debate entre los principales actores de la cadena exportadora: mientras las entidades empresarias respaldan una mayor competencia para mejorar la disponibilidad de embarcaciones y reducir costos, los representantes sindicales advierten sobre las consecuencias para el empleo y la flota nacional.

La posición de las organizaciones vinculadas con el comercio exterior y la actividad portuaria quedó plasmada en un comunicado conjunto firmado por la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

El planteo central es que la modernización del transporte fluvial debe generar condiciones de competencia, pero sin dejar de lado el desarrollo de los armadores argentinos.

Una reforma que puede modificar el transporte de cargas

La iniciativa legislativa, identificada como proyecto S-1844/26 y presentada por la senadora Carolina Moisés junto con otros legisladores, introduce modificaciones sobre el régimen que regula el cabotaje, es decir, el transporte de mercaderías entre puertos de un mismo país.

Hasta ahora, la normativa establece que los buques extranjeros pueden ser autorizados a realizar operaciones de cabotaje de manera excepcional, cuando no existen embarcaciones argentinas en condiciones de prestar ese servicio.

El nuevo esquema propone modificar ese criterio y habilitar la participación de buques nacionales y extranjeros en el transporte de cargas entre puertos argentinos.

En el caso de las embarcaciones de otras banderas, deberán informar previamente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación cuándo ingresarán a este tráfico y durante cuánto tiempo operarán.

La propuesta, además, reserva seis actividades exclusivamente para buques argentinos: pesca, transporte de combustibles, remolque de maniobra, lanchas de amarre, navegación deportiva y traslado de prácticos hasta los buques.

Otro de los puntos contemplados es la aplicación de la legislación laboral del país de bandera para las tripulaciones de las embarcaciones extranjeras.

Por qué exportadores y puertos respaldan la apertura

Para las entidades empresarias, la modificación del régimen puede representar una oportunidad para mejorar la competitividad del transporte fluvial.

Uno de los principales argumentos es que una mayor disponibilidad de barcos permitiría ampliar la capacidad de traslado de mercaderías y reducir los costos logísticos que enfrentan los distintos sectores productivos.

En una economía donde el transporte tiene una incidencia directa sobre la competitividad de las exportaciones, la posibilidad de sumar operadores y embarcaciones aparece como un factor relevante.

Sin embargo, las organizaciones que respaldan la reforma también plantearon una serie de condiciones.

Reclaman que los armadores argentinos tengan posibilidades concretas de competir frente a los operadores extranjeros y que se avance en la simplificación de los procedimientos portuarios y aduaneros.

También consideran necesario incorporar tecnología, mejorar las instalaciones y modernizar el equipamiento de los puertos para agilizar las operaciones y elevar los estándares de eficiencia y seguridad.

El objetivo es que la apertura no se limite a permitir el ingreso de nuevos operadores, sino que genere una transformación más amplia de la logística fluvial.

La Hidrovía, una infraestructura estratégica para el agro

La dimensión del debate se explica por el peso que tiene la Vía Navegable Troncal en el comercio exterior argentino.

Según datos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación citados en la publicación de iProfesional, por este corredor circula el 80% del volumen de las exportaciones nacionales y el 90% de las exportaciones agroindustriales.

Además, registra aproximadamente 4.500 buques por año y más de 24 millones de toneladas de cargas de cabotaje.

Para el complejo agroexportador, el funcionamiento de esta vía resulta determinante. Por allí se moviliza una parte sustancial de la producción que tiene como destino los mercados internacionales.

Por eso, cualquier modificación en las condiciones del transporte fluvial puede tener consecuencias sobre la disponibilidad de servicios, los tiempos de traslado y los costos de la logística.

En este contexto, la discusión sobre el cabotaje se suma a otro proceso relevante: la nueva concesión del dragado y balizamiento de la Hidrovía.

El consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus asumió la operación bajo un contrato de 25 años. Según la información oficial mencionada por iProfesional, la nueva concesión comenzó con una reducción del 13,5% en el peaje y contempla obras de profundización e incorporación de tecnología.

Se trata de dos discusiones diferentes, aunque vinculadas por un mismo objetivo: mejorar la eficiencia de una infraestructura clave para el comercio exterior.

Los sindicatos advierten por el empleo y la industria naval

La reforma también genera resistencia entre los representantes de los trabajadores marítimos y fluviales.

La Federación Sindical Marítima y Fluvial expresó su rechazo al proyecto y cuestionó especialmente la posibilidad de que buques extranjeros operen bajo las condiciones laborales de sus respectivos países de bandera.

Desde el sector sindical advierten que este esquema podría afectar la contratación de trabajadores argentinos, reducir las oportunidades para los armadores nacionales y debilitar la actividad de la industria naval.

La preocupación no se limita a las tripulaciones. También alcanza a los astilleros, talleres, proveedores y centros de formación vinculados con la actividad marítima.

Otro de los aspectos cuestionados es el procedimiento previsto para cancelar la matrícula argentina de una embarcación. La iniciativa establece que, si los organismos públicos no informan dentro de los 15 días hábiles si existen deudas, el trámite podrá continuar.

De acuerdo con los sindicatos, estos cambios podrían acelerar la pérdida de embarcaciones bajo bandera nacional y afectar el desarrollo de la marina mercante.

Qué falta para que la reforma entre en vigencia

El proyecto obtuvo media sanción en el Senado el 20 de noviembre de 2026, con 42 votos a favor y 24 en contra.

Sin embargo, todavía debe ser tratado por la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo.

La discusión, por lo tanto, continúa abierta. De un lado, las entidades exportadoras y portuarias consideran que la apertura puede generar mayor competencia, ampliar la oferta de transporte y reducir los costos logísticos. Del otro, los sindicatos advierten que las nuevas reglas podrían comprometer el empleo argentino y el desarrollo de la flota mercante nacional.

El desafío será encontrar un esquema que permita mejorar la competitividad de la logística fluvial sin debilitar las capacidades locales.

Para el agro argentino, la discusión tiene una importancia directa: en un sistema exportador que depende fuertemente de la Hidrovía, las condiciones en las que se transporta la producción también forman parte de la competitividad del negocio.