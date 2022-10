Fonterra: en una subasta con bajas, se cortó la racha para la leche en polvo entera

De la subasta N° 317 del día de hoy del GDT surgen los siguientes datos:

_ El Precio Índice alcanzó los 1.166 puntos, lo que implica una baja del 3,5% respecto a la subasta anterior.

_ El volumen total de todos los productos vendidos llegó a 30.852 ton. (+18,2%).

_ La LPE cotizó a US$ 3.573/ton. (-4,3%) respecto a la subasta anterior, con un volumen de 14.899 ton. lo que implica un 22,0% más que la subasta anterior y un 1,6% menos respecto a la primera subasta de octubre de 2021 (un año atrás).

El valor promedio de los últimos 12 meses alcanza los US$ 3.998/ton., uno de los mayores luego del año 2013 (US$ 4.677). El valor se mantiene atractivo para los exportadores, ya que se ubica también bastante por encima de la media histórica que está en torno a los US$ 3.260/ton. en la serie de 14 años y en US$ 3.089/ton en la serie de los últimos 7 años.

Debe señalarse que para Argentina este último valor de US$ 3.573/ton. determinaría (de concretarse en nuestras exportaciones), un poder de compra de $ 46/litro de leche, con un precio actual estimado al productor para octubre en torno a los $ 56 a 57/lt., todo ello debido al retraso cambiario, la vigencia de derechos de exportación y reducción de reintegros de impuestos internos.

WSi se eliminaran los DEx y se retomara el valor de reintegros, con este precio de la LPE el poder de compra se ubicaría en $ 54/litro de leche, con lo cual se evidencia la necesidad de corregir esta distorsión que afecta a la cadena en su conjunto y restringe el destino de exportación, hoy tan necesario para traer divisas y canalizar la producción del pico estacional de máxima", indicaron desde el OCLA.