Inseguridad rural: imputaron a un hombre por violentos delitos en la provincia de Santa Fe

Quedó en prisión preventiva un hombre de 32 años, cuyas iniciales son NGR, al que se investiga como coautor de cinco entraderas cometidas en viviendas rurales de las localidades de Grütly, Grütly Sur y Progreso (departamento Las Colonias).

La medida cautelar fue solicitada por la Unidad Fiscal Esperanza de la Fiscalía Regional 1 e impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Pablo Busaniche, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal informó que, debido a que se avanza en la realización de un juicio de procedimientos abreviados mediante el cual se le impondrá al imputado una pena a prisión efectiva, la Defensa no se opuso a la privación de la libertad durante el proceso judicial.

Benítez planteó que “además del hombre de iniciales NGR, hay otro sindicado como coautor que tiene un pedido de detención vigente”, y agregó que “no se descartan futuras detenciones”.

Por otro lado, aclaró que “por robos similares cometidos en la zona, cuatro personas que formaban parte de otra banda delictiva están en prisión preventiva”, e indicó que “fueron detenidas a fines del año pasado”. En tal sentido, valoró que “los ilícitos de este tipo son de difícil investigación y en gran medida ya fueron esclarecidos”.

Amenazas y golpes

Benítez afirmó que “el imputado de iniciales NGR llevó a cabo su accionar ilegal junto con otras personas entre octubre del año pasado y julio de este año”. Al respecto, remarcó que “hay evidencias de que el investigado amenazó a diferentes víctimas con armas de fuego, las golpeó y les ató las manos y los pies para que no pudieran resistirse a los robos”.

Según se detalló en la audiencia, “en total, la banda delictiva sustrajo 545.000 pesos en efectivo”. Asimismo, “se apoderó ilegítimamente de una camioneta, dos bicicletas, alhajas de oro, relojes, herramientas, siete teléfonos celulares, elementos de pesca, una garrafa y botellas de bebidas alcohólicas”, expuso el fiscal.

Delitos

El hombre de 32 años es investigado como coautor de robo calificado (por haber sido en despoblado y en banda; y por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada); robo calificado (por haber sido en poblado y en banda; y por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada); y de robo calificado (por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada).

Los delitos contra la propiedad se le endilgaron al imputado en concurso ideal con la coautoría de privación ilegítima de la libertad calificada (por haber sido perpetrada con amenazas y violencias).