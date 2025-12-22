Informalidad laboral en Argentina: causas y efectos de un problema que no cesa

La informalidad laboral continúa siendo uno de los fenómenos más persistentes del mercado de trabajo argentino. Según múltiples informes basados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) e instituciones como la UBA y el CONICET, la tasa de informalidad supera el 43% de la fuerza laboral, lo que implica que más de 4 de cada 10 trabajadores no cuenta con derechos laborales básicos, aportes previsionales o cobertura social.

Comparación con América Latina

En términos regionales, Argentina se ubica en una posición intermedia respecto a otros países latinoamericanos. Mientras que naciones como Ecuador y Paraguay presentan tasas de informalidad más altas, con cifras cercanas o superiores al 50–60%, países como Chile, Costa Rica y Brasil muestran tasas significativamente menores, entre el 24% y 32%.

Asimismo, en comparación con el promedio regional calculado por organismos internacionales, la informalidad en Argentina está algo por debajo del promedio de América Latina en algunos cálculos especializados —aunque otras estimaciones señalan que puede rondar niveles similares al promedio regional cuando se usan diferentes metodologías estadísticas.

Causas subyacentes

El fenómeno es estructural y responde a múltiples factores:

* Costos de formalización: En Argentina, los costos de contratación formal —como aportes patronales y contribuciones sociales— encarecen el empleo registrado, empujando a muchas empresas y trabajadores hacia la informalidad. infobae

* Segmentación del mercado de trabajo: La precariedad se concentra especialmente entre trabajadores por cuenta propia y ocupaciones independientes, donde más del 60% de los ocupados no tiene cobertura formal. Diario El Sol Mendoza

* Juventud y empleo: Los jóvenes son los más afectados: las tasas de informalidad entre menores de 24–29 años superan el 65–67%, muy por encima del promedio nacional. El Cronista

Impacto social y económico

Las consecuencias de la informalidad son profundas:

* Pobreza laboral: Una proporción considerable de trabajadores informales vive en hogares pobres. Por ejemplo, tasas de pobreza laboral entre informales pueden duplicar a las de los trabajadores formales. InfoRegión

* Ingreso real y derechos: La falta de aportes previsionales y cobertura sanitaria afecta el bienestar de millones y compromete la sustentabilidad del sistema de seguridad social argentino. InfoRegión

* Brecha por tipo de ocupación: Mientras que más del 60% de los cuentapropistas trabaja informalmente, un 37–38% de los asalariados también se encuentra sin registro formal. InfoRegión

Desafíos de política pública

Ante este contexto, el debate sobre la reforma laboral y las posibles estrategias para incentivar la formalización —incluyendo la reducción de costos de contratación, mayor fiscalización o incentivos empresariales— sigue abierto y es objeto de discusión entre economistas y autoridades. El Cronista

Sin embargo, expertos señalan que no basta con ajustes normativos si no se acompañan de medidas integrales que articulen empleo, capacitación y protección social para los sectores más vulnerables.