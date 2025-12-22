El mercado financiero ya le pone precio al dólar del 2026 y anticipa su evolución

En un contexto económico marcado por cambios en el esquema cambiario en Argentina, el mercado financiero ya comenzó a poner precio al dólar para 2026, proyectando cómo podría evolucionar la cotización de la divisa norteamericana durante los próximos meses. Estas estimaciones surgen a partir del nuevo régimen de bandas atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que entrará en vigencia a partir de enero de 2026, reemplazando la anterior regla de ajuste mensual fija.

Según distintas estimaciones que circulan en la city porteña y por la visión de varios expertos, el valor del dólar oficial para el inicio de 2026 podría comenzar en torno a $1.565 si las condiciones económicas se mantienen relativamente estables y la inflación se desacelera gradualmente. En un escenario base, con inflación moderada, la banda superior del dólar podría superar los $1.700 hacia mitad de año, cerrando diciembre de 2026 cerca de $1.915.

Por otra parte, en un contexto más desfavorable donde la inflación se desacelera más lentamente, las proyecciones del mercado apuntan a que el dólar podría acercarse a los $2.000 hacia fin de año. Este escenario refleja una mayor presión sobre los precios y una desinflación más gradual. En cambio, si la inflación se reduce con mayor rapidez —un escenario optimista—, el techo de la banda cambiaria podría rondar los $1.843 a fin de 2026.

Estos pronósticos se sustentan en la expectativa de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implemente el nuevo mecanismo de ajuste de las bandas cambiarias que liga el avance del tipo de cambio oficial al comportamiento de los precios internos. Esto convierte a la inflación en una variable central para definir hasta dónde puede llegar —o no— el tipo de cambio durante el próximo año.

Las proyecciones también reflejan un contexto de incertidumbre e interdependencia entre la política monetaria, la evolución del IPC y la confianza del mercado. La implementación de nuevas reglas de juego para la política cambiaria —buscando mayor flexibilidad y acumulación de reservas— influye directamente en las expectativas de los agentes financieros y los resultados de los precios futuros del dólar.

En resumen, aunque hay varios escenarios posibles, el valor del dólar oficial en Argentina durante 2026 aún dependerá fuertemente de la evolución de la inflación y de la consistencia del régimen cambiario, con estimaciones de mercado que sitúan el techo de la cotización entre aproximadamente $1.843 y $2.000 hacia fin de año, en función de cómo se comporte la economía.