Inteligencia artificial, ingenieros agrónomos y campo: detalles de lo que se viene

“La Inteligencia Artificial no reemplazará al ingeniero agrónomo, pero el agrónomo que sepa usar IA reemplazará al que no la use”, advirtió Hernán Ferrari, técnico del INTA y uno de los impulsores del convenio INTA-Crucianelli-Leaf Agrotronics, un acuerdo que marca el rumbo de una nueva agricultura basada en Inteligencia Artificial (IA).

Su afirmación resume el cambio de paradigma que atraviesa hoy el sector agropecuario: el paso de la intuición a la información, del esfuerzo mecánico a la inteligencia predictiva. Es que, según datos de la FAO, en los próximos 25 años, el planeta sumará entre 1.000 y 1.500 millones de habitantes. En consecuencia, la producción de alimentos deberá aumentar un 3 % anual para cubrir la demanda.

Frente a este panorama, el INTA impulsa una alianza estratégica con Crucianelli y Leaf Agrotronics para crear una red inteligente que transforme los datos en decisiones agronómicas. Ferrari subrayó: “Necesitamos un plan B que ya está en marcha y tiene nombre: Inteligencia Artificial aplicada al agro”.

Según Ferrari, “el campo del futuro será un sistema vivo que aprende”, a lo que agregó: “Las máquinas ya no solo trabajarán, sino que entenderán lo que hacen”.

Mediante sensores, satélites y algoritmos de aprendizaje, la red permite vincular suelo, clima y manejo agrícola para optimizar la producción y reducir el impacto ambiental. La información se convierte así en el nuevo insumo estratégico del agro.

Esta sinergia público-privada entre ciencia, industria y campo impulsa una verdadera revolución silenciosa: la de un campo que interpreta su entorno y actúa con precisión. Desde el INTA aseguran que “la clave está en lograr que cada decisión productiva sea informada, sostenible y eficiente”.

En este punto, Ferrari dio un paso más y aseguró: “Hoy, gracias al impulso de la IA, el big data y el Internet de las Cosas, la Argentina se posiciona en el puesto 11° mundial en desarrollo de tecnología agrícola, consolidando su liderazgo regional”.

“Tenemos capacidad científica, industria nacional y productores tecnificados —resumió Ferrari—. Solo falta animarnos a escalar. Si adoptamos plenamente estas herramientas, no solo podremos alimentar al mundo, sino también generar bioenergía y nuevos productos verdes”.

El futuro ya empezó

El modelo que propone el INTA no solo busca producir más, sino producir mejor. La Inteligencia Artificial se convierte en una aliada para anticipar eventos climáticos, planificar la siembra y el riego, y reducir el desperdicio de insumos.

"La agricultura del futuro no dependerá solo del clima o de la genética, sino de nuestra capacidad de integrar conocimiento, tecnología y propósito. Y ese propósito es simple y poderoso: asegurar que cada chico, en cualquier rincón del planeta, tenga su plato de comida”.

En este contexto, se enmarca el trabajo conjunto del INTA y sus socios estratégicos, que proyectan una agricultura conectada, consciente y regenerativa, donde cada byte de información ayuda a recuperar el equilibrio entre el suelo y el planeta.