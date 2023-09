La ecuación es simple: si llegan las lluvias, los problemas financieros en el agro pueden mermar

El problema financiero del sector busca salida en el regreso de las lluvias. Unos 30 mm en la Zona Núcleo asegurarían tener cosecha de trigo y un ingreso en diciembre para pagar alquileres.

El trigo está empezando a encañar en la zona núcleo, en general el potencial se mantiene, pero la presencia de roya amarilla y naranja obliga a controles, que deberán seguir y que serán 2 a 3 aplicaciones más hasta el final del ciclo, por lo que también sería muy importante que llueva para mantener expectativas de rindes que permitan asumir el costo del cuidado.

La otra línea que relaciona clima, agronomía y finanzas es la importancia que tiene concretar la intención de siembra de maíz durante septiembre. “Lo ideal sería contar con más de 50 mm a principios de setiembre para sembrar tranquilos, pero si llueve 30 mm se va a sembrar, pensando en la mejora de lluvia que promete el Niño. Si no se pudiese sembrar en forma temprana, ir a una siembra tardía en diciembre significa que el productor no va a tener recursos entre marzo y abril”. Recién contaría con un ingreso a partir de agosto del año que viene, sin contar que el tardío tiene un costo mayor, unos 60 a 70 U$S/ha más por control de malezas, el productor hoy no puede esperar.

“Si contamos con al menos 30 mm en la primera semana de setiembre, con la faltante de agua y la incertidumbre general que hay es como nos subiéramos a una montaña rusa pero de nivel inicial. Pero si no llueve, entonces ahí la situación del campo va a ser como subirse a una montaña rusa pero de nivel extremo y no sabemos quién puede quedar al final”, resumen los técnicos.

¿Qué dicen los pronósticos?

Las tormentas se inician el viernes en la región núcleo, pero más allá de algunas mejoras del tiempo, se confirma que habrá un periodo de inestabilidad hasta el 8 de septiembre.

Elorriaga resalta que los modelos no han cambiado en estos últimos días y se mantiene el pronóstico de lluvias acumuladas de 10 a 35 mm para dicho periodo y con la distribución a favor del este (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos; sobre todo el sector NE del país).

“Según los modelos numéricos predictivos la distribución de las precipitaciones se mantendrá sobre la franja este, pero con tendencia a aumentar su volumen y con un mayor avance hacia Santa Fe, noroeste de Buenos Aires y posiblemente también sobre la franja este de Córdoba”, dice el consultor.

Agosto dejó muy poca agua

La región núcleo despide agosto con muy poca agua. En todo el mes suele llover entre 10 mm en el sector oeste y 30 mm en el este. Sin embargo, el promedio acumulado mensual de toda la región es de 4 mm. Como se puede apreciar en el mapa, las localidades del NE bonaerense son las que se quedaron con la mayor carga de agua.