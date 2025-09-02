La visión de tres productores del mundo para combatir la hambruna y mejorar los suelos

Con un espíritu de resiliencia, tres productores del mundo abogaron por la digitalización, la tecnología y la protección de los suelos como estrategias imprescindibles para alimentar a millones, luchar contra el cambio climático y asegurar un futuro sustentable para todos.

En representación de Argentina, Pedro Vigneau relató el tránsito desde los trabajos manuales que realizaba su abuelo a una agricultura digitalizada en el presente. Su visión incluye gestionar el campo como un sistema integrador donde la agricultura sin labranza y el cuidado del suelo como un ecosistema vivo, son pilares fundamentales. En ese sentido mostró un compromiso firme por hacer de la agricultura una parte activa para la solución al cambio climático.

Vigneau, oriundo de Bolívar (Buenos Aires), relató su decisión de participar de la política para darle a los agricultores una voz real y fuerte en la toma de decisiones. Y dejó una reflexión final: “Podemos dejar a nuestros hijos un suelo mejor del que nos dejaron nuestros padres”, basado en la premisa de que el conocimiento hace que se puedan lograr más granos en menos tierra.

¿África puede alimentar al mundo?

El ingeniero agrónomo Jorge López Menéndez observó con esperanza el potencial de “el gran continente”. Con más de 15 años de experiencia allí, López Menéndez destacó que la mecanización, la intensificación mediante tecnología y el cuidado del suelo pueden transformar la productividad de una región con vastas áreas pendientes de utilizar para cultivar.

“Actualmente, solo el 10% de 400 millones de hectáreas disponibles se aprovechan para producir alimentos, mientras millones de personas viven en pobreza extrema.”

La brecha de productividad, que agrava desigualdades, puede mejorarse mediante el acceso a maquinaria, conocimientos y prácticas sostenibles como la siembra directa, que evita la erosión y captura carbono. El trabajo manual, la falta de insumos y el desconocimiento son limitantes para la población africana.

Para ejemplificar la brecha comparó la producción en África y en Estados Unidos: mientras que en el primero durante 1 hora se logra recolectar 10 kg de grano, en el segundo se cosechan 800 kg. Y agregó un dato: “una persona camina 248 km para producir un cultivo”, lo que provoca pérdida de tiempo, energía y recursos en el conteo final de la producción.

“África es una oportunidad enorme para los fabricantes de maquinaria agrícola”.

Tecnología y datos al servicio del ahorro de insumos

Con epicentro en el noroeste de Alemania, la visión de Stefam Cramm refleja un balance entre tradición e innovación. El agricultor de 36 años, maneja una superficie de 1.300 hectáreas y presta servicios de contratista.

Su sistema de producción se basa en la diversificación. Los cultivos que produce son: trigo, maíz, arvejas, canola, pasturas, remolacha azucarera, cebada y barbechos. Por lo que puso énfasis en la importancia de la rotación de cultivos en campos con 20 generaciones de agricultura. “Cada uno de los cultivos juega un papel muy importante”, asegura Cramm.

Respecto a los factores limitantes señaló que son 3: los años de agricultura sobre el suelo, la dificultad para conseguir mano de obra calificada y las regulaciones del estado.

Por último, el productor europeo se mostró cauto a la hora de incorporar tecnología y datos ya que “la decisión de cada nueva inversión -dijo- depende de la posibilidad que proporciona en el ahorro de insumos, el retorno en el tiempo y la performance para mantener la liquidez en los campos”.