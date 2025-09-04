Las Agtech en Argentina no se detienen: motor de empleo y talento para el agro

El ecosistema agtech argentino atraviesa un proceso de expansión que no solo impacta en la eficiencia productiva del agro, sino también en la generación de empleo y la atracción de nuevos talentos. La combinación de tecnología, innovación y campo está configurando un escenario en el que startups y empresas consolidadas del sector buscan ingenieros, programadores, especialistas en datos y profesionales con visión global.

Argentina cuenta actualmente con más de 200 startups agtech activas, según datos de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), lo que la posiciona como uno de los polos más dinámicos de la región. Estas compañías trabajan en áreas como agricultura de precisión, biotecnología, fintech agropecuarias, logística, inteligencia artificial aplicada al agro y sustentabilidad.

El impacto en el empleo es significativo. De acuerdo con un informe de Endeavor, el sector agtech demanda perfiles que combinan conocimiento del agro con habilidades digitales, un desafío que promueve la formación de nuevas carreras y la vinculación entre universidades, incubadoras y el sector privado. En este sentido, iniciativas como los programas de aceleración de la Bolsa de Comercio de Rosario o los desarrollos de INTA en agricultura digital refuerzan la creación de empleo especializado.

El atractivo del sector radica también en la posibilidad de internacionalización: más del 40% de las startups agtech argentinas exportan sus soluciones, lo que abre puertas para el talento local en mercados globales. Esto convierte a la Argentina en un hub de innovación con capacidad de escalar soluciones a gran escala.

La generación de empleo de calidad, con salarios competitivos y posibilidades de crecimiento profesional, es uno de los principales aportes del ecosistema agtech al desarrollo del país. A su vez, favorece la retención de jóvenes talentos que encuentran en el agro una oportunidad de futuro ligada a la innovación.

Aspectos salientes

* más de 200 startups agtech activas en Argentina (ARCAP, 2023).

* 40% de las agtech argentinas exportan sus soluciones (Endeavor).

* Principales áreas: agricultura de precisión, biotecnología, fintech, IA aplicada y sustentabilidad.

* Iniciativas de INTA y Bolsa de Comercio de Rosario impulsan formación y aceleración de empresas.

* Crece la demanda de ingenieros, programadores y especialistas en datos vinculados al agro.