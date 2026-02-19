Lo que ve el USDA para el ciclo 26/27: escenario ajustado del maíz y soja más holgada

El último Outlook del Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta un giro en el balance global de granos para la campaña 2026/27, con un escenario más ajustado en maíz y mayor holgura relativa en soja, según el análisis de la consultora Lorena D’Angelo.

En maíz, el organismo estadounidense prevé una reducción tanto en el área sembrada como en los rindes promedio, lo que llevaría la producción a torno a 400 millones de toneladas. Esto implica una caída interanual cercana a 32 millones de toneladas respecto del ciclo previo, marcando un cambio relevante en el principal productor y exportador mundial.

La menor cosecha tendría impacto directo en el comercio exterior. El Outlook proyecta una baja en las exportaciones estadounidenses, en línea con la menor disponibilidad interna. En este contexto, los stocks finales se ubicarían en torno a 47 millones de toneladas.

El dato más relevante es la relación stock/consumo (stock-to-use), que quedaría en 11,4%. Este indicador, clave para medir la holgura o tensión del mercado, muestra un balance más ajustado respecto de campañas anteriores, lo que podría aportar sostén a los precios internacionales si se confirma la tendencia durante el ciclo.

Soja: mayor producción y estabilidad en stocks

Para la soja, el panorama es diferente. El USDA proyecta un aumento del área sembrada y una producción que rondaría los 121 millones de toneladas, cerca de 5 millones más en comparación interanual.

El mayor volumen estaría acompañado por un incremento tanto en la molienda como en las exportaciones, reflejando una demanda interna y externa sostenida. A pesar de ello, los stocks finales se mantendrían prácticamente estables en torno a 9,7 millones de toneladas.

La relación stock/demanda se ubicaría en 8%, un nivel que si bien no refleja abundancia extrema, tampoco evidencia una situación de escasez marcada. En términos relativos, el mercado de soja se presentaría más equilibrado que el de maíz.

Implicancias para Argentina

Para el agro argentino, estos números no son menores. Un maíz estadounidense con menor oferta y un ratio stock/consumo más bajo podría abrir oportunidades comerciales, especialmente si Sudamérica logra sostener buenos volúmenes exportables.

En soja, en cambio, la mayor producción en Estados Unidos podría limitar subas significativas en Chicago, aunque la evolución de la demanda —especialmente de China y de la industria de biocombustibles— será determinante.

El Outlook 2026/27 deja así un escenario mixto: maíz con señales de mayor ajuste y potencial volatilidad, y soja con un balance más holgado pero atento a la dinámica de la demanda global.