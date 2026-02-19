Maíz y soja bajo presión: fuerte impacto de la seca en el sur santafesino

La campaña gruesa 2025/26 en el sur de Santa Fe atraviesa un escenario de marcada heterogeneidad productiva, condicionado por un enero extremadamente seco. Según el informe técnico elaborado por el Ing. Agr. Gastón Huarte, en Alcorta se registraron apenas 23 milímetros durante el primer mes del año, un volumen claramente insuficiente para sostener el período crítico de maíz y soja.

El contraste es significativo si se considera que 2025 había cerrado con 1.474 mm acumulados en el mismo punto histórico de medición, superando por primera vez en una década los 1.400 mm anuales. La distribución fue favorable hasta diciembre, pero el corte abrupto de precipitaciones en enero impactó de lleno en el llenado de grano.

Maíz: el temprano resiste, el resto sufre

El maíz temprano implantado hasta el 20 de septiembre mantiene un estado general “muy bueno”, aunque con pérdida de peso en grano por estrés térmico e hídrico. De haberse registrado entre 40 y 50 mm adicionales en enero, podrían haberse alcanzado rindes récord, en línea con lo observado en trigo.

En cambio, los maíces sembrados entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre muestran espigas de menor tamaño y granos más livianos. El maíz de segunda presenta alta vulnerabilidad en las zonas más castigadas, mientras que el tardío (10 al 23 de diciembre) depende fuertemente de las lluvias de febrero y enfrenta presión sanitaria por cogollero.

En los primeros resultados de cosecha, la zona Alcorta–Mugueta (Distrito Máximo Paz) reportó maíces breva entre 80 y 95 qq/ha con 13,6% de humedad. En lotes con mayor disponibilidad hídrica se obtuvieron 105 qq/ha como grano húmedo. En Chabás, en ambiente clase 3, los rindes alcanzaron 85 qq/ha.

Soja: fuerte estrés en R5

La soja de primera sembrada entre el 15 y el 30 de octubre atraviesa pleno llenado (R5) con menor cantidad de chauchas respecto al promedio histórico. Se observa variabilidad en la proporción de chauchas de dos y tres granos según materiales, aunque el impacto del estrés hídrico es alto.

Las variedades grupo 4.6 y 2.0 muestran mejor comportamiento relativo en los lotes relevados. Las mayores complicaciones se concentran en Alcorta, Juncal y Máximo Paz, mientras que Bigand, Bombal, Carreras y sectores de Labordeboy presentan mejor desempeño por lluvias localizadas de entre 30 y 52 mm en enero.

Las sojas sobre cultivos de servicio (camelina o colza), sembradas entre el 20 y 26 de noviembre, son hoy los lotes con mayor potencial relativo, en estado R2 y con muy buena condición general.

Clima y precios, doble presión

La soja de segunda sobre trigo mantiene potencial, aunque depende de lluvias en febrero. El antecedente del 10 de febrero del ciclo anterior —cuando se registraron 91 mm en Alcorta— refuerza la expectativa climática.

El informe advierte que, antes de las lluvias del fin de semana de Carnaval, las pérdidas mínimas se estiman en 20%, con mayor gravedad en la franja este del sur provincial. Además, el contexto económico exige un 15% más de producción para compensar los bajos precios proyectados a mayo 2026.

El resultado final de la campaña dependerá, en gran medida, del comportamiento climático en las próximas semanas.