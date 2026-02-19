Alquilar en Rosario ya supera el salario mínimo y absorbe hasta 81% de una jubilación

El costo de alquilar en Rosario continúa en ascenso y consolida una fuerte presión sobre los ingresos. Según el informe mensual de febrero de 2026 del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), la mediana de los precios de oferta muestra incrementos interanuales superiores al 50% en la mayoría de las tipologías.

De acuerdo al relevamiento, el alquiler de un monoambiente en la ciudad tiene una mediana de $350.000, mientras que un departamento de dos ambientes asciende a $450.000 y uno de tres ambientes a $600.000. En términos interanuales, los aumentos fueron de 52,2%, 50,0% y 50,0% respectivamente.

Impacto sobre jubilados y trabajadores

El informe subraya la fuerte pérdida de poder adquisitivo frente al mercado locativo. Un jubilado que percibe el haber mínimo de $429.254 debe destinar el 81,5% de su ingreso mensual para alquilar un monoambiente promedio, sin considerar expensas ni servicios.

La situación es aún más compleja para quienes perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), actualmente en $346.800, monto que no alcanza siquiera para cubrir el alquiler de un monoambiente.

Este desfasaje refleja un deterioro en la relación entre ingresos y vivienda, en un contexto donde el mercado inmobiliario continúa ajustando valores por encima de algunos indicadores salariales.

Contratos y expensas

El Índice para Contratos de Locación (ICL), publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), registró un incremento interanual de 34,4% al primer día hábil de febrero. Este porcentaje se ubica por debajo de los aumentos observados en los precios de oferta en Rosario, lo que evidencia una dinámica diferenciada entre contratos vigentes y nuevos acuerdos.

A su vez, el informe aclara que los valores mencionados no incluyen expensas, que representan en promedio el 16,8% adicional sobre el costo del alquiler. Este componente encarece aún más el gasto mensual total destinado a vivienda.

Falta de indicadores locales

Desde el CESO destacan que, en este escenario, el mercado locativo rosarino se mantiene tensionado, con incrementos que superan tanto la evolución del índice contractual como los ingresos de los sectores más vulnerables.