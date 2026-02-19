Claves del día: cierre de Fate, paro, reforma laboral, dólar planchado y Wall Street en verde pese al temblor local

A días de que el presidente Javier Milei calificara de “chatarrín” a Paolo Rocca, titular de Techint, el escenario económico argentino amaneció con un golpe inesperado: la histórica fabricante de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo tras 86 años de actividad, dejando a 920 trabajadores al borde del despido.

La decisión, tomada por la familia Madanes Quintanilla —también controlante de Aluar—, se conoció apenas una semana después de que Aluar comprara a Fate 12,7 hectáreas de su planta en San Fernando por US$ 27 millones. El movimiento buscaba capitalizar a la empresa para afrontar indemnizaciones, pero fue interpretado en el Gobierno como una señal coordinada del llamado “círculo rojo” industrial contra la apertura económica y el esquema cambiario vigente.

En medio del impacto, se dictó una conciliación obligatoria por 15 días que suspende los despidos, aun cuando la empresa ratificó su cierre.

Reforma laboral, paro y pulseada sindical

En paralelo, en la Cámara de Diputados avanzó el texto de la reforma laboral que se votará en la sesión de mañana. Se eliminó el controvertido artículo 44, que modificaba el esquema de pagos por enfermedad y accidentes laborales.

La CGT confirmó un paro nacional con adhesión de la mayoría de los gremios, aunque con dudas sobre La Fraternidad por encontrarse bajo conciliación obligatoria, lo que podría poner en riesgo su personería.

Mercado frío ante el temblor político

Pese al terremoto industrial y sindical, el mercado cambiario operó con llamativa indiferencia. El dólar oficial cerró en $1.426,19; el blue retrocedió a $1.435; el MEP y el contado con liqui también bajaron, reduciendo la brecha a niveles mínimos. El BCRA compró US$ 80 millones, pero terminó perdiendo US$ 29 millones en reservas.

Sin embargo, se aproxima un vencimiento clave: el Bopreal serie 3 (BPY26) por US$ 1.000 millones a fin de mes, lo que mantiene la posición neta de reservas en terreno delicado.

Los bonos soberanos continuaron prácticamente inmóviles y el riesgo país se ubicó en 515 puntos básicos. En cambio, la Bolsa porteña fue la más castigada: cayó 3,3% en una rueda donde Wall Street avanzó con subas del 0,3% al 0,8%. Las ADR argentinas operaron mixtas.

Inflación como prioridad absoluta

El economista Miguel Kiguel fue contundente: el Gobierno mantiene como prioridad bajar la inflación, incluso por encima del nivel del dólar o del impacto en la economía real. Señaló que, sin una desaceleración clara del IPC en febrero, el panorama podría complicarse y planteó que sería un momento oportuno para levantar el cepo y fomentar el crédito.

Mientras tanto, el ministro Luis Caputo informó superávit fiscal primario y financiero en enero, aunque debió refinanciar vencimientos de deuda dollar linked con una nueva letra a abril, estirando plazos en un contexto de reservas ajustadas.

Las tasas de plazos fijos subieron levemente, intentando compensar una inflación que continúa por encima del rendimiento bancario para pequeños ahorristas.

Contexto global: tasas, dólar y commodities

En Estados Unidos, pese a la presión de Donald Trump, la Reserva Federal bajo la conducción de Jerome Powell enfrentó una suba en las tasas largas: 4,1% a 10 años y 4,7% a 30 años. El dólar se fortaleció frente a la mayoría de las monedas.

En commodities, el petróleo saltó 4,6% por tensiones entre EE.UU. e Irán. Los metales preciosos y básicos subieron. En Chicago, el trigo mejoró, mientras que en Rosario avanzaron soja, maíz y girasol. El Bitcoin cayó 1,7%, manteniendo débil al universo cripto.

Giro estratégico de YPF en su fintech

En este escenario, se conoció además un cambio relevante en la estrategia de YPF: la petrolera decidió no solicitar licencia bancaria para su brazo financiero y, en cambio, ampliar el rol de Banco Santander en su fintech. El movimiento apunta a reducir riesgos regulatorios y acelerar el crecimiento del negocio digital sin transformarse en entidad financiera tradicional.

Un modelo en tensión

Mientras EE.UU. y la Unión Europea refuerzan medidas proteccionistas frente a China e India, el Gobierno argentino profundiza su apuesta por la desinflación rápida, aun a costa de cierres y reestructuraciones empresariales.

El mensaje oficial es claro: primero bajar la inflación; el resto, después. Pero el cierre de Fate, la reforma laboral, el paro general y la caída bursátil muestran que el costo político y social ya empezó a sentirse. El mercado cambiario sigue en “pax”, aunque debajo de esa calma laten vencimientos, reservas ajustadas y una economía real que cruje.