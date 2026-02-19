El RIGI, un año más: los sectores apuntados para sostener el flujo de inversiones

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este jueves a través de su cuenta oficial en la red social X la prórroga por un año del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), junto con modificaciones destinadas a mejorar su funcionamiento.

“Prorrogamos por 1 año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente”, señaló el funcionario en su publicación, donde detalló que se incorporaron nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones. Además, indicó que se ordenó la reglamentación para facilitar la implementación del régimen y brindar mayor previsibilidad a los inversores.

El RIGI, creado en el marco de la Ley Bases, apunta a promover grandes proyectos de inversión en sectores estratégicos mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Según informó Caputo, ya hay 10 proyectos aprobados por un total de USD 25.479 millones y otros tantos en evaluación.

“Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad”, expresó el ministro en el mismo mensaje. Y concluyó: “El RIGI ha sido fundamental. Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”.

La prórroga del régimen busca sostener el flujo de inversiones en sectores como energía, minería, infraestructura y agroindustria, en un contexto en el que el Gobierno nacional apuesta a la llegada de capitales externos para dinamizar la actividad y fortalecer las reservas.

Desde el equipo económico sostienen que la estabilidad normativa y la reducción de la incertidumbre regulatoria son claves para proyectos de gran escala, que requieren horizontes de largo plazo y montos de inversión significativos. En ese marco, la ampliación del RIGI por un año adicional aparece como una señal dirigida tanto a inversores locales como internacionales.