Nitrógeno, un aliado para la soja en épocas de sequía: ¿qué efectos tiene?

En un contexto marcado por la variabilidad climática, un equipo de científicos del INTA investiga cómo optimizar la producción de soja, uno de los cultivos más relevantes para la economía argentina. La iniciativa, llevada adelante por el grupo de Ecofisiología Vegetal del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales del INTA busca comprender si la mejora en la nutrición nitrogenada puede atenuar los efectos negativos del estrés hídrico (sequía) sobre el rendimiento y el contenido de proteína del grano.

La investigación, realizada en ensayos a campo en colaboración con la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi del INTA, busca avanzar en la comprensión de los mecanismos fisiológicos implicados en el aumento de proteína en grano en genotipos de alto rendimiento.

Durante el crecimiento del cultivo, particularmente durante la etapa de llenado de granos, factores ambientales como la disponibilidad de agua y nutrientes condicionan los componentes que definen el rendimiento y la composición química final de los granos. Con base en estudios previos, se conoce que la incorporación de nitrógeno biológico al cultivo se reduce bajo condiciones de déficit hídrico, produciéndose anticipo de la cosecha, disminución del rendimiento y pérdida de la calidad química del grano. No obstante, en la actualidad se discute cuáles son los procesos que conducen a estas respuestas.

Uno de los hallazgos más destacados del estudio fue que, la sequía durante el llenado de grano redujo en un 71 % el rendimiento, respecto a la condición de riego, indistintamente de la disponibilidad de nitrógeno. Sin embargo, “fue interesante observar que una mayor disponibilidad de nitrógeno en condiciones de déficit hídrico resultó en aumentos del 12 % en el peso final de los granos, del 5 % en la concentración de proteína en grano y hasta un 30 % en el índice de cosecha, indicador clave de la cantidad de biomasa que termina en los granos”, detalló Verónica Ergo —especialista en Ecofisiología del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA—.

La investigación se enfocó en las bases ecofisiológicas implicadas en la captura, removilización y partición del nitrógeno y en los procesos claves de regulación que conducen al aumento simultáneo del rendimiento y proteína en grano ante condiciones potenciales (riego y nutrición nitrogenada) así como de déficit hídrico.

"El conocimiento generado podría ser de utilidad para los mejoradores en el desarrollo de genotipos que combinen alto rendimiento y calidad proteica y que, además, estén adaptados a escenarios de deficiencias hídricas. Estos aspectos contribuirían al incremento del valor agregado en origen y a la sustentabilidad del sistema productivo".

La investigación estuvo enmarcada en la formación posdoctoral de Verónica Ergo y fue dirigida por Constanza Carrera y Fernando Salvagiotti, ambos investigadores del INTA y del Conicet.

Los resultados del trabajo fueron presentados en el Simposio Internacional Genomics for Food Security and Plant-Environment Interaction in a Changing Climate, celebrado en Hong Kong en agosto de 2023, donde el equipo obtuvo el reconocimiento a la mejor presentación póster científico. Este logro resalta la relevancia internacional del trabajo, que podría aportar al desarrollo de variedades de soja más resilientes a la sequía y con mayor valor agregado.