Pullaro se planta por las retenciones: "el campo no la está pasando bien"

El mensaje de Javier Milei al campo, al que le advirtió que venda rápido la cosecha y liquide los dólares de las exportaciones porque en junio volverán a subir las retenciones, abre un nuevo frente de conflicto entre el gobierno nacional y los gobernadores de la Región Centro, definitivamente embanderados con los intereses de los productores agropecuarios.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro volvió a plantar bandera y adelantó que se reunirá próximamente con sus colegas de otras provincias, entre ellos el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio, para unificar estrategias para defender a los productores y a las economías locales.

“Para Santa Fe es importante que sigan bajando las retenciones, no que vuelvan las retenciones a los porcentajes que había hace unos meses atrás", dijo Pullaro, al tiempo que advirtió: “El campo no la está pasando bien como no la están pasando bien muchos argentinos".