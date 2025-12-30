Argentina se puso cara en dólares: ¿qué rubros encabezan el ranking regional?

Un reciente análisis del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea muestra que Argentina destaca por sus altos precios internacionales en bienes de consumo cuando se comparan en dólares con otros países de la región y del mundo.

El estudio relevó un total de 30 productos de consumo familiar —entre alimentos, bienes durables, indumentaria y servicios— y comparó sus valores en Argentina con los de países como Brasil, Chile, México, China, Estados Unidos, Francia y Corea del Sur.

Alimentos y bebidas: algunas diferencias marcadas

En el segmento de alimentos y bebidas, Argentina resultó más cara en aproximadamente el 39% de los productos comparados.

Se tomaron diez productos representativos —como pan, huevos, queso, papas, arroz, bife de nalga, pollo, agua, gaseosa y cerveza nacional— para medir las diferencias de precios. Todo Noticias

Por ejemplo, el queso cuesta alrededor de US$ 9,10 en Argentina frente a US$ 8,80 en Brasil.

El pan blanco ronda los US$ 2,20, contra US$ 1,60 en Brasil.

El pollo vale casi US$ 7,80 en Argentina, más del doble que en Brasil (US$ 3,90).

Si bien Argentina no resulta la más cara en todos los productos alimenticios comparados, en muchos de ellos los valores en dólares superan a los de economías cercanas.

Bienes durables y electrodomésticos: la brecha más amplia

Donde la diferencia se hace más evidente es en los bienes durables —productos que suelen tener un valor unitario mayor y mayor incidencia de costos de importación y tributos—.

Según el relevamiento:

* El 81 % de los bienes durables en Argentina son más caros en dólares que en los países comparados.

* Incluye autos, motos, bicicletas, televisores, freidoras de aire, heladeras, y prendas como jeans, vestidos y zapatillas.

Algunos casos destacados del informe:

* Una freidora de aire cuesta cerca de US$ 312 en Argentina, frente a US$ 97 en Chile y US$ 80 en Brasil.

* Un vestido ronda los US$ 85, mientras que en Brasil llega a cerca de US$ 45 y en Chile solo US$ 28.

* Zapatillas de running de gama media se venden localmente alrededor de US$ 124, cuando en Brasil y Chile cuestan aproximadamente US$ 80 y US$ 65, respectivamente.

La consultora atribuye esta diferencia principalmente a la combinación de alta protección comercial, tributos internos elevadas y barreras a la importación, que encarecen estos productos aún cuando deberían ser precios similares internacionalmente por su naturaleza transable.

Servicios personales: también más costosos

Más allá de bienes materiales, el informe también señala que servicios personales y familiares resultan más caros en Argentina en comparación con los países analizados, aunque con una brecha menor que en bienes durables.

El desafío de la competitividad de precios

La evaluación de precios en dólares revela que Argentina sigue siendo un país caro para familias que compran productos en moneda internacional, especialmente en bienes durables como electrodomésticos, vehículos e indumentaria.

Si bien en rubros de alimentación la brecha de precios es menor y muestra cierto mejor desempeño en comparación con algunos países, la tendencia sigue mostrando desventajas en distintos sectores frente a economías de la región.