"Viejos son los trapos": más de 3 millones de adultos mayores ya usan billeteras virtuales

La digitalización financiera ya es parte de la vida cotidiana de los adultos mayores. Hoy son 3,3 millones las personas mayores de 60 años en la Argentina -el 42% del total de esta población- que tienen una billetera virtual desde la que acceden a pagos digitales, transferencias y herramientas de ahorro simples.

La adopción de herramientas digitales para la gestión del dinero está creciendo con fuerza en este grupo de argentinos. Según datos del Banco Central, los jubilados fueron el grupo social que más incrementó el uso de transferencias y pagos digitales en el último año. Mientras que el total de nuevos titulares de billeteras virtuales creció 13% entre junio de 2024 y junio de 2025, el segmento de personas mayores a 60 aumentó más del doble: 29,7% en ese mismo período.

Los datos son claros: los adultos mayores no están incorporándose lentamente al manejo de dinero digital, están liderando el crecimiento.

Más seguridad, menos efectivo

Muchos adultos mayores eligen billeteras virtuales por una búsqueda activa de mayor practicidad y seguridad, dado que evitan el manejo de efectivo y mejoran la seguridad en la vida diaria:

* Según datos de la consultora Invecq, las personas de entre 60 y 89 años realizan cinco extracciones al mes mientras que, quienes usan billeteras virtuales, solo una. Es decir: los adultos que utilizan billeteras realizan hasta 80% menos extracciones de efectivo que quienes solo operan con una cuenta bancaria.

* A nivel sistémico, las extracciones por cajero cayeron 65% desde 2020, reduciéndose el uso de efectivo del 18,9% del PBI al 6,2%, producto de la digitalización de los pagos.

Menos efectivo significa más formalidad en la economía, y menos riesgos y trámites presenciales para los adultos mayores.

La mayoría de las cajas de ahorro bancarias no remunera los saldos. Las billeteras, en cambio, permiten obtener rendimientos diarios de forma simple y accesible. Según Taquion, el 42% de los jubilados transfiere dinero a su billetera virtual para generar rendimientos, el 63% estaría dispuesto a cobrar su haber en una de estas, y un 90% cree que cualquier persona debería poder elegir libremente dónde cobrar su jubilación y administrar su dinero.

Herramientas de ahorro simples y rendimientos concretos

Llevado a números concretos, si un jubilado que cobra $335.000 al mes hubiese invertido el 10% de su haber durante el último año en una billetera virtual, habría obtenido más de $53.500 en rendimientos, equivalentes a 15,5% de lo que gana en un mes, de acuerdo con cálculos de Invecq.

Por eso millones de argentinos eligen las billeteras como su instrumento principal de ahorro:

* Más de 22 millones de personas invierten en fondos comunes regulados por la CNV a través de billeteras virtuales: 7 de cada 10 personas que tienen una billetera.

* Apenas 2,4 millones mantienen plazos fijos bancarios: sólo 7 de cada 100 personas que cuentan con una cuenta bancaria.

Libertad de elección, el paso lógico del sistema financiero

Los datos muestran que los adultos mayores utilizan tecnología, realizan pagos digitales, invierten a través de billeteras y reducen su uso de efectivo. Permitir la libertad de elección para el cobro de jubilaciones y pensiones es el paso natural en un sistema financiero que ya funciona de manera abierta, digital y segura.

Los adultos mayores demostraron que pueden, quieren y ya utilizan estas herramientas. La regulación debe acompañar esa realidad.

“Los adultos mayores utilizan la tecnología a diario y el uso de billeteras virtuales crece con fuerza en este segmento en los últimos años. Darles la opción de decidir dónde cobrar sus haberes les ahorraría trámites y pasos innecesarios. De esta forma, tendrían la libertad de elegir el servicio que se ajuste mejor a sus necesidades”, aseguró Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.