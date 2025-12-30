El Carry Trade deja números positivos: ¿qué escenario se vislumbra para el año próximo?

Durante 2025, una de las estrategias más populares entre los inversores argentinos —vender dólares para tomar posiciones en activos en pesos y recomprar divisas luego— rindió cerca de 10% en dólares. Aunque la rentabilidad fue menor que en 2024 (cuando alcanzó aproximadamente 40% en moneda extranjera), este resultado representa una secuencia positiva por dos años consecutivos por primera vez desde 2017.

La rentabilidad favorable se explica por la relativa estabilidad cambiaria y las altas tasas de interés en pesos. Según el bróker GMA, los instrumentos que mejor rendimiento ofrecieron para esta estrategia en 2025 fueron:

* Bonos dólar linked (+24% en dólares)

* Bonos CER (+15%)

* Lecaps (+7%)

* Plazos fijos tradicionales en pesos (10% medido en dólares)

* UVA (+5,5%) y fondos money market (+4%)

Estas cifras muestran que, más allá de la clásica apuesta por el tipo de cambio, los activos en pesos continuaron generando retornos positivos medidos en dólares.

Expectativas para 2026: ¿Seguirá siendo rentable?

Los analistas del mercado estiman que el carry trade podría seguir arrojando resultados positivos al inicio de 2026, en parte porque la demanda estacional de pesos suele aumentar en los primeros meses del año, lo cual contribuye a una calma cambiaria temporal. Además, el flujo de oferta de dólares por la cosecha fina y emisiones de deuda en moneda extranjera podría limitar grandes subas del tipo de cambio hacia enero.

Analistas sostienen que, si el Gobierno mantiene tasas de interés reales positivas y cierta estabilidad cambiaria, la estrategia seguirá siendo atractiva en el corto plazo. Sin embargo, advierten que el carry trade no está exento de riesgos cambiarios y que alternativas como bonos corporativos, títulos extranjeros o fondos regionales pueden ofrecer retornos comparables con menor exposición a la volatilidad local.

También coinciden en que una reducción de la volatilidad cambiaria, respaldada por una buena cosecha y menor riesgo país, es clave para sostener los resultados de esta estrategia durante el primer semestre de 2026.

Riesgos y consejos para inversores

Los expertos consultados coinciden en que, aunque la estrategia fue rentable en los últimos dos años, no es adecuada para todos los perfiles de inversor. Su naturaleza implica riesgos relacionados con cambios abruptos del tipo de cambio y condiciones de mercado, por lo que se recomienda diversificar carteras y considerar otras alternativas en dólares con menor riesgo.