Los mercados celebran el Presupuesto Nacional 2026: ADRs, bonos y riesgo país

Tras la sanción del Presupuesto Nacional 2026 en el Congreso, los mercados financieros argentinos reaccionaron con una mejora en distintos activos y expectativas positivas entre los inversores. La aprobación de la norma fue interpretada como una señal de mayor gobernabilidad y previsibilidad macroeconómica, lo que impulsó el desempeño de los bonos soberanos y de otros instrumentos financieros relacionados con Argentina.

Los bonos en dólares que cotizan en Wall Street abrieron con subas, reflejo de la confianza renovada del mercado en la capacidad del país para manejar sus cuentas públicas y facilitar las condiciones para futuros financiamientos en moneda dura. Este comportamiento se inscribe en un contexto en el que los agentes financieros ven con buenos ojos la salida del estancamiento presupuestario que afectó a la economía en los últimos años.

En paralelo, las acciones argentinas (ADRs) también mostraron avances en el exterior. Los subíndices de papeles locales que operan en la Bolsa de Nueva York extendieron ganancias, evidenciando una respuesta positiva de los inversores internacionales.

El entusiasmo del mercado no se limita únicamente a los bonos y acciones. El tipo de cambio también mostró movimientos significativos. En los distintos segmentos de la divisa estadounidense —incluido el blue— el dólar experimentó una tendencia alcista, mientras el mercado espera la implementación de un nuevo régimen de bandas cambiarias que entrará en vigor a comienzos de enero. Este esquema ajustará el piso y techo del dólar en función de la inflación, lo que podría aportar mayor flexibilidad al mercado cambiario argentino.

Sin embargo, pese a este clima de optimismo, los operadores financieros mantienen reservas sobre los desafíos que enfrentará el país en términos de cumplimiento de vencimientos de deuda en el corto plazo. El Tesoro debe afrontar pagos significativos en enero próximo, por un total de varios miles de millones de dólares, lo que concentra la atención de analistas y corredores.

En síntesis, la aprobación del Presupuesto 2026 funcionó como un catalizador para los mercados: mejoró el ánimo de los inversores, fortaleció algunos activos financieros y abrió la puerta a una posible recuperación de credibilidad en los títulos soberanos argentinos, aunque subsisten riesgos significativos en la agenda financiera del país.