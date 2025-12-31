Los patentamientos de 0km crecieron un 50%: ¿qué factores jugaron a favor?

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de vehículos patentados durante diciembre de 2025 ascendió a 23.997 unidades, lo que representa una suba del 10,3% interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 21.761 unidades. Si la comparación es contra noviembre de este año, se observa una baja del 32,3% ya que en el pasado mes se habían registrado 35.424 unidades. De esta forma, el año finalizó con un total de 612.178 unidades, esto es un 47,8% más que el año 2024, en el que se habían registrado 414.211 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "estamos cerrando un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional.

"Vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018"

La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en esta última parte del año se ha traducido en importantes descuentos y promociones.

"Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de qué forma podemos potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación. Desde la cadena de valor ya estamos trabajando en eso", completó Beato.