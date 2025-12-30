Cuadros tarifarios en 2026: ¿cuál será el incremento del gas natural a partir de enero?

Con su publicación en el Boletín Oficial de hoy 30 de diciembre, entrarán en vigencia desde enero 2026 los nuevos cuadros tarifarios de gas natural establecidos por el gobierno nacional.

Contemplan un incremento de entre $200 y $800 en las facturas de más del 75% de los clientes residenciales como, resultado de los ajustes en sus componentes: gas, transporte, distribución e impuestos.

En el precio del Gas la variación es de 0,53 % por el traslado del mayor precio determinado por la Secretaría de Energía y por el momento se mantiene el esquema de subsidios energéticos vigentes; segmentación por niveles (N1, N2 y N3), Tarifa Social, etc.

Respecto de este componente aún no se publicó para su puesta en vigencia la normativa que implementará el nuevo esquema de subsidios energéticos unificado y focalizado con la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF) que unifica todos los programas de beneficios en energía.

En los componentes de Transporte y Distribución la variación de los componentes regulados es de 0,9 %, de adecuación por inflación y la aplicación de la cuota 9 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y Plan de Obras 2025-2029. Todos estos componentes están afectados por la aplicación de los impuestos proporcionales.

Se mantiene el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la Ley de Zona Fría: 30 %; y 50 % para los casos vulnerables.