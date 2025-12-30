De la mano del agro, la actividad económica muestra una leve mejoría: ¿qué preocupa?

La economía argentina exhibió en noviembre una leve mejora en su nivel de actividad, según el último Informe de Actividad Económica Nacional del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc). El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) registró una suba mensual del 0,2%, encadenando por segundo mes consecutivo una variación positiva, luego de siete meses de caídas continuas.

Con este resultado, el indicador se ubicó en un nivel similar al de diciembre de 2024 y mostró una variación interanual del 0,8%, aunque todavía se mantiene 1,5% por debajo del máximo relativo alcanzado entre febrero y abril de 2025. El informe destaca que la recuperación es incipiente y aún heterogénea entre sectores.

Uno de los principales impulsores de la mejora fue el avance de las labores agrícolas, que creció 5% mensual en noviembre. Este desempeño se explica por el fuerte ritmo de cosecha de trigo en el norte y centro del país, acompañado por rendimientos promedio récord, lo que posiciona a la producción triguera en un máximo histórico. Además, el informe resalta el importante avance en la siembra de girasol, que alcanzaría la mayor superficie implantada en 25 años.

La industria también mostró una señal positiva, con un crecimiento mensual del 0,4%, el primero luego de ocho meses consecutivos de retrocesos. Sin embargo, en la comparación interanual el sector continúa en terreno negativo, con una caída del 4,1%, reflejando las dificultades que atravesó durante gran parte del año.

En contraste, persisten señales de debilidad en otros componentes clave de la economía. Las ventas minoristas acumularon su octava caída mensual consecutiva (-0,9%), mientras que el empleo asalariado privado registrado volvió a contraerse (-0,04%), sumando seis meses seguidos de retrocesos. En términos interanuales, esto equivale a una pérdida cercana a 40.000 puestos de trabajo.

De cara a los próximos meses, el informe señala que la menor volatilidad cambiaria y financiera posterior al proceso electoral, sumada a mejores perspectivas para el sector agropecuario, podría sentar las bases para una recuperación gradual. No obstante, advierte que la reactivación aún no se generaliza y que sectores como el consumo, el empleo y la recaudación continúan mostrando un desempeño frágil.