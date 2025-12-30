El BCRA proyecta menor inflación y crecimiento sostenido para 2026: los detalles

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer su informe de Objetivos y Planes para 2026, donde ratifica la continuidad del programa de estabilización iniciado en diciembre de 2023 y anticipa un escenario de menor inflación, crecimiento económico sostenido y fortalecimiento del sistema financiero.

Según el documento oficial, el programa económico logró corregir los principales desequilibrios macroeconómicos heredados. Entre los resultados destacados se encuentran la eliminación del déficit fiscal monetizado, el saneamiento del balance del BCRA, la caída sostenida de la inflación y la normalización del mercado cambiario y financiero .

Durante 2025, la inflación mensual se ubicó en torno al 2%, consistente con una tasa anualizada cercana al 30%, niveles que no se observaban desde 2017. Para diciembre de 2026, las expectativas relevadas por el propio Banco Central prevén una inflación inferior al 20% anual, lo que marca una fuerte desaceleración respecto de años anteriores .

En materia de actividad económica, el BCRA estima que 2025 cerrará con un crecimiento promedio del 4,6%, mientras que para 2026 se proyecta una expansión del 3,4%. Este desempeño estaría sostenido por la inversión privada, la mayor intermediación financiera y la recuperación del crédito al sector privado, que ya mostró un crecimiento real interanual superior al 60% en 2025 .

En el plano cambiario, el organismo mantendrá el régimen de flotación entre bandas, cuyos límites se ajustarán mensualmente según la inflación observada. Además, a partir de enero de 2026 el BCRA implementará un programa preanunciado de compra de reservas internacionales, con el objetivo de acompañar la remonetización de la economía sin generar presiones inflacionarias .

El informe también resalta la solidez del sistema financiero, con altos niveles de capitalización, liquidez y cobertura de previsiones, lo que permitiría sostener la expansión del crédito y afrontar un contexto de mayor competencia de monedas.