¿Quién es el empresario de maquinaria agrícola que va por la competitividad y la internacionalización?

El último viernes se realizó la Asamblea General Ordinaria de CAFMA, en la que se renovaron autoridades. Hernán Zubeldía, titular de Pulqui Pulverizadores, asumió la presidencia por el período 2025-27.

El joven empresario de Carlos Casares cuenta con una gran trayectoria en la gremial empresaria, tanto en entidades regionales (habiendo sido Presidente de MAGRIBA) como en instituciones de alcance nacional, siendo actualmente Vicepresidente de ADIMRA Buenos Aires.

“En esta nueva etapa, el principal objetivo será promover fuertemente el trabajo en conjunto con todas las instituciones que forman parte del entramado productivo del interior del país” afirmó el flamante Presidente.

Con respecto a las gestiones anteriores, y demostrando la continuidad institucional, indicó: “Durante los últimos años, la cámara ha tomado un fuerte dinamismo con nuevos proyectos en ejes estratégicos para el sector, como la competitividad y la internacionalización. Se continuará trabajando en esos ejes, con la dinámica que se ha generado. Vamos a seguir fomentando ese camino, ampliando y profundizando el nivel de relacionamiento institucional. Los nuevos proyectos se incorporarán a lo construido”.