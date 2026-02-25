El Gobierno adjudicó $6,7 billones en títulos del Tesoro con fuerte presencia de instrumentos CER

La Secretaría de Finanzas de la Nación anunció este 25 de febrero de 2026 los resultados de la licitación de instrumentos del Tesoro Nacional en pesos y vinculados al dólar estadounidense, en la que el Gobierno adjudicó títulos por un valor efectivo total de $6,743 573 millones.

El procedimiento forma parte de la estrategia financiera del Ministerio de Economía para renovar deuda, administrar vencimientos y proveer liquidez al mercado local a través de deuda pública negociada en plaza doméstica. En esta oportunidad, se recibieron 3.771 ofertas, de las cuales 3.703 correspondieron a títulos en pesos y 68 a títulos vinculados a la moneda norteamericana.

Resultados de la licitación

Del total de ofertas recibidas, los adjudicados alcanzaron un valor efectivo de $6,596 238 millones en instrumentos denominados en pesos y $147 335 millones en instrumentos dólar linked.

En detalle, entre los títulos ajustados por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) adjudicados se destacaron:

* Letras del Tesoro en pesos ajustadas por CER con vencimientos en mayo, julio y noviembre de 2026, adjudicando importantes volúmenes.

* Bonos del Tesoro en pesos con ajuste por CER con vencimiento junio 2027 y junio 2028, adjudicando volúmenes significativos y mostrando tasas implícitas de rendimiento (TIREA) en torno al 7,19% y 8,78% respectivamente.

Por su parte, en el segmento dólar linked, que ajusta según la evolución del dólar, se adjudicó un bono con vencimiento 30 de junio de 2027 con tasa implícita de 7,81% y una adjudicación de USD 118 millones convertido a pesos al tipo de cambio de referencia.

La licitación de otro instrumento dólar linked con vencimiento en 30 de junio de 2028 fue declarada desierta, es decir, no se adjudicó debido a la falta de ofertas que cumplieran con las condiciones de corte definidas por la Secretaría de Finanzas.

Bonos exclusivamente en dólares

Además de los títulos vinculados al dólar, la licitación incluyó un tramo de instrumentos denominados y con integración exclusivamente en dólares estadounidenses. En ese segmento se adjudicó un BONAR 2027 con vencimiento en octubre de 2027, adjudicando un volumen efectivo cercano a USD 151 millones a una tasa nominal del 5,89%.

Contexto de mercado

Estos resultados se enmarcan en una serie de licitaciones del Tesoro que en los últimos meses buscaron renovar vencimientos y ordenar el perfil de la deuda en pesos y en dólares. En otras subastas recientes, los montos adjudicados oscilaron entre los $9 y $21 billones, reflejando la dinámica del financiamiento público local.