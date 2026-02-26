Qué dice el proyecto que busca suspender la recategorización de oficio al Monotributo

El diputado nacional Guillermo Michel (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para suspender durante 180 días las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para efectuar recategorizaciones de oficio en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo).

La iniciativa busca frenar los ajustes automáticos de categoría que realiza el organismo recaudador cuando detecta que los ingresos del contribuyente no coinciden con lo que fue declarado. Actualmente, estos cruces de información incluyen movimientos detectados en billeteras virtuales y otros indicadores fiscales.

Argumentos detrás de la medida

En los fundamentos del proyecto, los impulsores señalan que el contexto económico actual, marcado por la caída de ventas, la volatilidad de precios y un entorno inflacionario, puede provocar que los parámetros objetivos del régimen — como facturación, alquileres o servicios— no reflejen la real capacidad contributiva del trabajador independiente o pequeño emprendimiento.

Esto, sostienen, puede derivar en subidas automáticas de categoría o exclusiones del régimen, que impactan negativamente en la economía de los autónomos, generando costos adicionales o incluso informalidad por incapacidad de pago.

Firmas y apoyo político

Además de la firma de Michel, el proyecto cuenta con el respaldo de otros legisladores de Unión por la Patria como Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipí” Alí, Sebastián Galmarini, Marianela Marclay, Juan Luque y Emir Félix, además del diputado Nicolás Massot de Encuentro Federal.

Contexto: controles fiscales más estrictos

La presentación de esta iniciativa se da en un contexto donde ARCA ha intensificado los mecanismos de control sobre los contribuyentes, cruzando datos de facturación declarada con depósitos y movimientos en billeteras virtuales y otros sistemas digitales para detectar posibles desvíos y proceder a recategorizaciones o exclusiones automáticas.

Quienes no hayan realizado el trámite de recategorización obligatorio —que venció el pasado 5 de febrero— podrían quedar expuestos a estas acciones por parte del organismo fiscal, aunque la propuesta busca frenar temporalmente estas medidas.