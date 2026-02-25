El dólar cortó su caída con el mayor avance diario desde noviembre: ¿rebote o pausa?

El dólar oficial en Argentina detuvo una racha de bajas y registró su mayor avance diario desde noviembre de 2025, reactivando el debate entre analistas sobre si se trata de un rebote duradero o una simple pausa dentro de una tendencia bajista que arrastra el mercado cambiario local.

En la jornada del miércoles, el tipo de cambio mayorista abrió a alrededor de $1.386 para la venta, con el segmento minorista ubicándose en un promedio de $1.400,31, mientras que en el Banco Nación la divisa se vendió cerca de $1.405. Los dólares financieros también acompañaron la suba, con el MEP subiendo alrededor de 0,3% y el CCL incrementándose 0,5%.

Este impulso alcista cortó una serie de jornadas de descensos que habían llevado al tipo de cambio mayorista a acumular cerca de una caída del 5,8% en lo que va de 2026, con un techo de la banda cambiaria más de 17% por encima de la cotización actual.

Factores detrás de la baja previa

La disminución en las últimas semanas había sido impulsada por varios factores:

* La liquidación sostenida del complejo agroexportador, que aportó un flujo significativo de divisas al mercado.

* Los ingresos de divisas por emisiones de deuda corporativa y provincial.

* Tasas de interés en pesos aún positivas, que incentivaron estrategias de carry trade y llevaron a desarme de posiciones en dólares.

Además, el rollover superior al 100% en las últimas licitaciones del Tesoro argentino tuvo impacto en las tasas de corto plazo, lo que moderó la demanda de dólares y reforzó la oferta en el mercado cambiario.

¿Rebote o pausa?

El fuerte avance diario generado esta semana plantea dos visiones:

* Optimistas: consideran que el dólar podría haber encontrado un piso transitorio, especialmente si la liquidación del agro se mantiene sólida y sigue ingresando oferta de divisas.

* Escépticos: sostienen que el movimiento aún puede ser una pausa dentro de una tendencia bajista más amplia, en un contexto donde el dólar oficial todavía está muy por debajo del techo de la banda cambiaria y con presión cambiaria por otros frentes.

Los operadores observan con atención los próximos datos económicos y la licitarán de deuda del Tesoro, que podría aportar señales adicionales sobre la dinámica cambiaria y las expectativas del mercado.