Fuerte demanda del Bonar 27: ¿por qué resulta atractivo para inversores?

El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Finanzas, llevó a cabo la licitación inaugural del BONAR 27 (AO27), un nuevo bono soberano en dólares, dentro del programa más amplio de colocación de deuda pública local. En esta primera etapa se adjudicaron USD 150 millones, con un rendimiento anual efectivo (TIREA) de 5,89 %, tras recibir ofertas por USD 868 millones, esto es casi 5,8 veces el monto ofrecido.

El título tiene vencimiento el 29 de octubre de 2027, con pago de intereses en dólares. Se prevé que esta emisión se repita al menos dos veces por mes hasta completar un objetivo total de hasta USD 2.000 millones, destinados a afrontar vencimientos próximos de deuda externa y reforzar reservas.

Ventajas y conveniencias para inversores

* Rentabilidad competitiva en dólares: El rendimiento del ~5,9 % anual que ofreció el bonar quedó por debajo de las estimaciones previas, lo cual indica que el bono se adjudicó sobre la par y con una tasa relativamente atractiva para un instrumento soberano de mediano plazo. La fuerte demanda por parte de inversores refleja que muchos están dispuestos a aceptar este rendimiento por encima de lo que ofrecen otras alternativas en dólares.

* Flujo de intereses mensual: A diferencia de muchos bonos que pagan cupones semestrales o anuales, el Bonar 27 pagará intereses de forma mensual en dólares, lo que representa una fuente periódica de ingresos para los tenedores y ayuda a gestionar mejor el flujo de caja de las carteras.

* Corto a mediano plazo con menor exposición al riesgo de largo plazo: Con vencimiento en octubre de 2027, el AO27 se ubica en un horizonte de inversión relativamente corto-mediano (aproximadamente 20 meses), lo que reduce el riesgo asociado a volatilidades prolongadas del mercado en comparación con bonos de largo plazo.

* Oportunidad de diversificación en dólares: En un mercado con depósitos en dólares relativamente altos y otras opciones de inversión limitadas, este Bonar ofrece una alternativa para convertir liquidez en activos que generan rendimiento, sobre todo para inversores minoristas o institucionales que buscan exposición en divisa fuerte sin salir del mercado local.

* Señal positiva al mercado y posible impacto en riesgos: Analistas señalan que la emisión a tasas competitivas puede ayudar a mejorar el humor del mercado y reducir el diferencial frente a bonos de referencia global, lo que potencialmente podría contribuir a una baja del riesgo país, al mostrar apetito genuino por deuda argentina en dólares.

Conclusión

La primera licitación del Bonar 27 fue un éxito para el Tesoro argentino, con fuerte sobredemanda que permitió colocar el bono con tasas competitivas. Para los inversores, este instrumento ofrece rentabilidad en dólares, flujo de intereses mensual, plazo manejable, y diversificación dentro de un contexto local.

Todo esto convierte al Bonar 27 en una opción de deuda soberana que podría ser atractiva tanto para ahorristas individuales como para gestores de fondos interesados en activos en moneda dura.