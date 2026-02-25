Aerolíneas Argentinas vuela sin subsidios, con superávit y de yapa ofrece descuentos

Aerolíneas Argentinas anunció que cerró el año fiscal 2025 con un superávit operativo —resultado positivo en sus operaciones— de 112,7 millones de dólares, casi el doble de los 56,6 millones registrados en 2024. Este resultado histórico se da sin recibir transferencias del Tesoro Nacional, un hito sin precedentes desde la reestatización de la empresa en 2008 y refleja una gestión financiera más sólida y eficiente.

En paralelo, la compañía lanzó una promoción comercial que ofrece un 25% de descuento en la compra de pasajes para vuelos nacionales e internacionales, con el objetivo de estimular la demanda anticipada para la temporada baja 2026 y consolidar la conectividad federal.

Superávit operativo: el mejor resultado en años

La aerolínea de bandera informó que la facturación total de 2025 superó los 2.220 millones de dólares, con un factor de ocupación del 83% en sus rutas y un promedio de aproximadamente 300 vuelos diarios. El total de pasajeros transportados durante el año alcanzó los 12,78 millones, con un nivel de cumplimiento operativo —aviones que despegan y llegan según lo programado— del 99,4%.

Este superávit no solo representa números positivos en los balances: también es el primer ejercicio cerrado sin necesidad de subsidios estatales desde la reestatización de la empresa. La reducción de la deuda bancaria y financiera en un 41% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 y la continuidad de operaciones con ingresos propios consolidan el proceso de saneamiento iniciado en los últimos años.

Descuentos del 25% para fomentar el turismo

La compañía también anunció una promoción especial de un 25% de descuento en todos los destinos nacionales e internacionales de la compañía, para volar entre el 2 de marzo y el 7 de junio, inclusive.

Combinada con los planes de cuotas vigentes de hasta 18 cuotas sin interés, esta promoción representa una excelente oportunidad para anticipar escapadas, viajes de trabajo o vacaciones, con la posibilidad de elegir entre todos los destinos de la compañía dentro del período establecido.

La promoción abarca toda la red de destinos que opera Aerolíneas Argentinas, tanto en cabotaje como en rutas regionales e internacionales. El beneficio estará disponible a través de www.aerolineas.com.ar, la app oficial de la compañía y agencias de viaje, y se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

Conclusión

Los resultados financieros de Aerolíneas Argentinas en 2025 marcan un punto de inflexión para la empresa estatal, que no solo logra consolidar su equilibrio operativo, sino que también fortalece su oferta comercial con descuentos significativos en pasajes. Estos anuncios podrían tener impacto positivo en la demanda de viajes y en la percepción de eficiencia y sustentabilidad de la aerolínea insignia del país.