El Senado ratificó el histórico acuerdo Mercosur-Unión Europea: los efectos

Este jueves 26 de febrero de 2026, el Senado de la Nación convirtió en ley el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), tras décadas de debate y negociaciones que se remontan a casi 26 años. La aprobación se dio por amplia mayoría, con 69 votos a favor y solo 3 en contra, lo que marca un hito en la inserción internacional del país y en el vínculo comercial de largo plazo con el mercado europeo.

Un paso clave para la integración comercial

El acuerdo, cuya firma tuvo lugar el 17 de enero en Asunción, Paraguay, con la participación de los principales líderes de los países miembros de Mercosur y representantes de la UE, fue debatido intensamente en la Cámara alta antes de su sanción definitiva.

Durante la sesión, representantes de la coalición oficialista y de distintos bloques destacaron la importancia estratégica del pacto para la apertura de mercados y la expansión de exportaciones argentinas a un bloque que comprende más de 450 millones de consumidores y la tercera economía global, según comunicó el Gobierno nacional.

La discusión también incluyó críticas y advertencias por parte de sectores opositores que señalaron la necesidad de políticas complementarias para fortalecer la competitividad de empresas locales ante la apertura comercial.

Qué implica el acuerdo para la Argentina

A continuación se resumen los principales puntos del tratado y sus efectos esperados:

* Zona de libre comercio ampliada: El Mercosur y la UE darán forma a una de las áreas comerciales más grandes del mundo, con más de 700 millones de personas como potenciales consumidores.

* Eliminación y reducción de aranceles: El acuerdo prevé la eliminación progresiva de aranceles sobre la mayoría de productos entre ambos bloques, lo que puede fortalecer sectores exportadores argentinos, especialmente agroindustriales.

* Acceso al mercado europeo: La apertura hacia el bloque europeo —tradicional destino de productos agrícolas y servicios— es vista por el Gobierno como un impulso significativo para las exportaciones argentinas.

* Impactos regulatorios y desafíos internos: El tratado incorpora normas de cooperación técnica, reglas sanitarias y estándares comunes, lo que plantea la necesidad de adaptación regulatoria por parte de los países miembros.

La carrera por la ratificación

Aunque Argentina logró sancionar el acuerdo en el Senado, Uruguay fue el primer país del Mercosur en completar su proceso legislativo, tras una votación prácticamente unánime en su Parlamento. Paraguay y Brasil se encuentran ahora en distintas etapas de aprobación interna del mismo texto.

En el lado europeo, el proceso de ratificación es más complejo: cada uno de los 27 Estados miembros de la UE deberá dar su consentimiento, además de la aprobación del Parlamento Europeo. Existen debates y reservas en algunos países europeos sobre los efectos en sus sectores productivos, especialmente agricultura y ganadería.

Conclusión

La ratificación de este acuerdo representa un hito histórico para la diplomacia comercial argentina y regional, con efectos potenciales duraderos en el comercio bilateral, la competitividad de exportaciones y la integración económica global del país. No obstante, su puesta en marcha definitiva dependerá de la culminación de los procesos de ratificación tanto en el Mercosur como en la Unión Europea.