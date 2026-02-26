Detalles de la herramienta que busca reducir el costo del crédito para pyme santafesinas

La Bolsa de Comercio de Rosario fue sede de la presentación de una nueva herramienta que permitirá a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas acceder a capital de trabajo con bonificación de tasa a través del mercado de capitales, fortaleciendo el entramado productivo provincial.

La iniciativa, impulsada junto al Gobierno de Santa Fe, el Mercado Argentino de Valores, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el Banco Municipal de Rosario y el Banco de Santa Fe, contempla en una primera etapa hasta 1.000 millones de pesos para subsidiar tasas en operaciones bursátiles, facilitando el acceso a liquidez en condiciones más competitivas para las PyMEs. Luego de esta primera etapa se evaluará replicar la experiencia en otras provincias y ampliar la operatoria para que todas las Alyc puedan participar de la iniciativa, promoviendo un esquema cada vez más federal y abierto dentro del mercado de capitales.

El acto contó con la participación del Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; el presidente del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado; el director Bando Municipal de Rosario, Claudio Forneris; y el gerente corporativo de Sector Público del NBSF, Hernán González Viberti.

Durante su intervención, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que “se trata de un paso significativo para ampliar las alternativas de financiamiento productivo en la provincia”. Señaló también que “abrir nuevos canales en el mercado de capitales resulta clave en un contexto en el que el crédito aún atraviesa un proceso de adecuación”, y subrayó que para muchas empresas, especialmente las más pequeñas, contar con herramientas accesibles puede “marcar la diferencia” entre crecer o quedar rezagadas.

Asimismo, remarcó el valor de la articulación público-privada que dio origen a la iniciativa, destacando que “por primera vez la participación del Estado provincial se canaliza directamente hacia el mercado de capitales con el objetivo de fortalecer el financiamiento de las PyMEs santafesinas”. En ese sentido, sostuvo que acercar el gobierno provincial y el mercado de capitales a las necesidades concretas de las empresas contribuye a generar condiciones más equitativas para su desarrollo.

A su turno, el presidente del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado, destacó la articulación público-privada alcanzada, que por primera vez permite generar oportunidades reales de acceso al mercado de capitales en condiciones de mayor igualdad para las PyMEs.

Por su parte, el ministro Gustavo Puccini afirmó: “Este convenio es una decisión política de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro en la que el Estado se involucra, aporta recursos y actúa como facilitador para que las PyMEs puedan acceder a financiamiento en mejores condiciones en un mercado bursátil más ágil”. Asimismo, brindó detalles de la iniciativa: “Este es un hecho inédito para la provincia. Surgió de una reunión en una Expo y hoy lo ponemos a disposición del mundo productivo.

"Con este acuerdo logramos una baja de hasta diez puntos en la tasa para las PyMEs que necesiten herramientas financieras. Estamos aportando los primeros mil millones de pesos, con créditos de hasta 180 millones por empresa”, dijo Puccini.

En la misma línea, el ministro de Economía, Pablo Olivares, remarcó que esta medida se suma a otras herramientas impulsadas por el Gobierno de Santa Fe, como el Fogafe, orientadas a profundizar y hacer más accesible el mercado de capitales, para que las PyMEs santafesinas puedan acceder con mayor frecuencia y en mejores condiciones de financiamiento.

Cómo funcionará la herramienta

El esquema prevé la bonificación de hasta 10 puntos porcentuales anuales sobre la tasa efectiva de descuento que surja de la operatoria bursátil en el Mercado Argentino de Valores, estableciendo un piso del 15% como tasa mínima aplicable al beneficiario.

Las PyMEs radicadas o con explotación productiva en la provincia de Santa Fe podrán acceder al beneficio mediante la negociación de cheques de pago diferido, pagarés bursátiles y facturas de crédito electrónicas, con plazos de hasta 180 días. Las operaciones serán canalizadas a través de entidades financieras participantes en su carácter de Agentes de Liquidación y Compensación.

El monto total dispuesto por la Provincia asciende a hasta 1.000 millones de pesos en concepto de aporte no reintegrable destinado exclusivamente a la bonificación de tasas. Cada empresa podrá negociar hasta 180 millones de pesos en instrumentos bursátiles bajo este esquema.

Para acceder, las empresas deberán contar con Certificado MiPyME vigente, cumplimiento fiscal provincial, análisis crediticio correspondiente y certificado de elegibilidad emitido por la autoridad provincial competente.

La iniciativa busca facilitar el acceso inmediato a liquidez, reducir el costo financiero y fortalecer el entramado productivo santafesino mediante una herramienta articulada entre el sector público, el sistema financiero y el mercado de capitales.