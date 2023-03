Sequía en la Zona Núcleo: anuncian pérdidas históricas y masivas para la soja

En la región núcleo, con un escenario normal de clima se esperaba producir 19,7 Mt de soja. El 9 de febrero la estimación bajó a 10,4 Mt. Y hoy, 2 de marzo, la Guía Estratégicas para el Agro estima que serán solo 6,5 Mt. “Lamentablemente, no hay lluvias a la vista que permitan ponerle un piso definitivo a la cosecha”, advirtieron los técnicos.

La situación es muy grave y puede aún empeorar más. Por el momento, se estima que la cosecha solo será el 33% de lo que se esperaba a principios del ciclo. Respecto al año pasado, que se consideraba la peor campaña desde el 2008/09 con 13,5 Mt, el ciclo 2022/23 dejaría incluso solo la mitad de ese volumen de soja.

Febrero sin agua y con varias olas de calor

“En más de 45 años de profesión, nunca viví una campaña productiva tan desastrosa y dañina para las empresas agropecuarias”, dice un ingeniero de Bigand. Las condiciones extremas de febrero configuraron una pesadilla inimaginable para el productor de la zona núcleo.

Por la falta de agua se dejó de controlar casi generalizadamente malezas y plagas en los lotes de soja de segunda y en los sembrados sin cultivo antecesor (de primera) que por la falta de humedad no se pudieron sembrar hasta los últimos 10 días de enero. Muchos refieren que la producción en esos casos será cero. Ya se estima que uno de 4,6 lotes de soja sembrados no será cosechado, pero la relación puede crecer drásticamente si no llueve en los próximos 10 días.

“Este es un nivel de pérdidas histórico para la región del que no se tiene registro. En los últimos 15 años, la última campaña con el mayor nivel de perdidas fue la 2016/17 con casi 400.000 has”, reconocieron.

“Ahora va por la soja de primera”

En General pinto explican cómo se da la caída de la condición en los cuadros de soja: “en 3 días se da un cambio drástico al quedarse el suelo vacío y la raíz sin humedad. Es un momento de caída abrupta con condiciones ambientales brutales entre la falta de agua y máximas de 38 a 40°C. Aparte, en soja de primera estamos transitando el momento crítico en las peores condiciones imaginables. El deterioro que vemos no tiene precedente”.

Este es otro de los factores que explica como cayeron los rendimientos estimados. De los 24 qq/ha que se esperaban en soja (1ra y 2da) a principios de febrero como promedio de la región, ahora el guarismo se actualiza en 18,2 qq/ha. Este rinde está debajo en 5,7 qq/ha del peor rinde que se tenía registrado, el del 2008/09.