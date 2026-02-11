Se debate la reforma laboral: cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es una herramienta que forma parte del proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo y actualmente en debate en el Senado de la Nación. Su objetivo es crear un sistema de financiamiento previo y obligatorio para cubrir indemnizaciones y otras obligaciones vinculadas con la finalización de relaciones laborales, como preaviso e integración del mes de despido.

El esquema no elimina ni reemplaza el régimen indemnizatorio vigente, sino que propone un mecanismo alternativo de previsión financiera para que las empresas cuenten con recursos al momento de una desvinculación laboral.

Cómo se financia y quién aporta

La propuesta establece que la financiación del FAL será exclusiva del empleador, con aportes periódicos calculados como porcentaje de la masa salarial:

* Grandes empresas: alrededor del 1% mensual.

* Pequeñas y medianas empresas (Pymes): cerca del 2,5% mensual.

Este aporte se realiza a una cuenta o fondo administrado bajo supervisión y guarda relación con la capacidad financiera de cada empresa.

El dinero acumulado se utilizaría exclusivamente para cubrir indemnizaciones y obligaciones de extinción de la relación laboral para trabajadores registrados con al menos 12 meses de antigüedad al momento de la desvinculación.

Qué cubre y cómo opera

El FAL está pensado para financiar:

* Indemnizaciones por antigüedad, agravadas o previstas en estatutos profesionales.

* Preaviso, integración del mes de despido y otros pagos estipulados por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) al finalizar un vínculo laboral.

Sin embargo, el derecho del trabajador a percibir indemnizaciones completas según la legislación actual no se modifica por este fondo.

Debate y posturas encontradas

El proyecto generó opiniones divididas:

* A favor: Abogados y representantes empresariales señalan que el fondo permitiría una transición desde litigios largos e inciertos hacia un sistema más previsible y rápido de pago de indemnizaciones. Según defensores del esquema, el trabajador recibiría sus compensaciones de forma inmediata tras la desvinculación, evitando juicios que pueden extenderse por años.

* En contra: Desde sectores sindicales y críticos del proyecto argumentan que el FAL podría debilitar las garantías constitucionales y laborales, al disminuir la capacidad de acción de los trabajadores frente a despidos arbitrarios. Además, cuestionan que el fondo se nutra de aportes que actualmente se destinan al sistema previsional, lo que podría desfinanciar al ANSES.

Contexto de la reforma laboral

La creación del FAL es uno de los puntos más discutidos dentro de un paquete más amplio de cambios propuestos a la legislación laboral argentina.

Entre los debates figuran modificaciones al cálculo de indemnizaciones, flexibilidad de contratos, vacaciones y otros aspectos de las relaciones laborales que buscarían modernizar el mercado de trabajo y reducir litigiosidad, pero que han generado resistencia de sindicatos y sectores de la oposición política.