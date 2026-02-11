Aceiteros hacen un paro por la Reforma Laboral: ¿cuánto pierde un trabajador?

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, cuestionó la decisión de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la República Argentina de decretar un paro nacional en el marco de la movilización convocada por la CGT.

En declaraciones al medio Ecos365, Idígoras sostuvo que la medida de fuerza “generará un golpe al bolsillo muy fuerte, sobre todo a los trabajadores que verán reducidos sus ingresos y salarios a fin de mes de manera absolutamente innecesaria”.

El dirigente empresario remarcó que el cese de actividades impactará directamente en la operatoria de plantas industriales y puertos, afectando la dinámica exportadora del complejo agroindustrial, uno de los principales generadores de divisas del país.

"El costo de un barco parado puedde estar entre 50.000 y u$s 60.000. Y sobre un salario de $3.000.000, el trabajador pierde por lo menos un 10% más el presentismo"

Ruptura de acuerdos previos

Idígoras también advirtió que la medida implica “una ruptura de la paz social acordada el año pasado”, al recordar que existía un entendimiento entre las partes para garantizar previsibilidad en el funcionamiento del sector.

“Esa paz social debería ser absolutamente respetada por la Federación Aceitera”, afirmó. En ese sentido, consideró que la decisión sindical no responde a un conflicto sectorial puntual, sino que tiene “un tinte claramente político”.

Desde el complejo agroexportador señalan que este tipo de medidas impacta no solo en las empresas sino también en la cadena de valor, incluyendo transporte, servicios logísticos y economías regionales vinculadas al procesamiento y exportación de granos y subproductos.

El complejo oleaginoso-cerealero representa el principal sector exportador del país, con fuerte incidencia en el ingreso de dólares y en la actividad de los principales polos industriales del Gran Rosario. Un paro en este ámbito puede generar demoras en embarques, incumplimientos contractuales y sobrecostos logísticos.

Hasta el momento, desde el sector sindical sostienen que la adhesión responde a la convocatoria nacional de la CGT, en un contexto de tensión con el Gobierno por la situación económica y laboral.