Carne vacuna: China puso aranceles y recibió críticas de una entidad con llegada a Milei

El Gobierno de la República Popular China puso en marcha desde el 1º de enero un nuevo régimen de regulación para las importaciones de carne vacuna que introduce cupos y aranceles diferenciales por país. En ese marco, Argentina logró sostener sus condiciones de acceso al principal mercado importador de carne bovina del mundo, sin recortes en los volúmenes actualmente exportados.

Según informó la Sociedad Rural Argentina (SRA), a partir de gestiones conjuntas entre el Gobierno nacional y el sector privado, China asignó a la Argentina una cuota de 511.000 toneladas, que continuará tributando el arancel vigente del 12,5%. Este volumen permitiría cubrir la totalidad de las exportaciones anuales argentinas al mercado chino, manteniendo una posición competitiva frente a otros países proveedores.

Desde la entidad destacaron que, si bien el nuevo esquema representa un cambio en las reglas comerciales, Argentina logró evitar un impacto negativo inmediato. Incluso, el cupo asignado prevé incrementos graduales: aumentará un 2% en 2027 y otro 2% en 2028, lo que llevará el total habilitado a 532.000 toneladas.

No obstante, desde la Mesa de Carnes de la SRA advirtieron que las medidas adoptadas por China constituyen un nuevo desafío para la competitividad del sector ganadero argentino y pidieron que no se transformen en el futuro en restricciones a la expansión exportadora ni afecten la rentabilidad de la cadena cárnica.

“El comercio con regulaciones, cupos o cuotas siempre genera distorsiones. No estamos de acuerdo con este tipo de medidas, del mismo modo que nos oponemos a las retenciones. Son trabas que complican el funcionamiento de los mercados”, señaló Carlos Odriozola, coordinador de la Mesa de Carnes de la SRA, en declaraciones radiales.

El dirigente agregó que, dentro del nuevo escenario, el resultado para la Argentina fue relativamente favorable. “Nos han reconocido seguir exportando lo mismo que veníamos comercializando. No hay un achique respecto de nuestros volúmenes actuales y lo vemos razonable”, explicó.

Además, Odriozola subrayó que otros competidores directos no corrieron la misma suerte. “Cuando uno mira a los alrededores, observa que a nuestros competidores no les fue tan bien: Brasil sufrió un recorte de casi 400.000 toneladas y Australia cerca de 100.000 toneladas”, afirmó.

En ese contexto, la SRA remarcó la importancia de sostener la competitividad interna del sector para aprovechar el cupo asignado y evitar que las nuevas regulaciones internacionales se conviertan en un límite estructural para el crecimiento de las exportaciones de carne argentina.