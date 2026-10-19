Contra los hongos, con armas biológicas: la innovación que busca fortalecer a los cultivos

Resumen Ejecutivo Investigadores del INTA desarrollan un nuevo bioinsumo destinado a controlar hongos fitopatógenos y estimular simultáneamente el crecimiento vegetal en los cultivos.

desarrollan un nuevo bioinsumo destinado a controlar hongos fitopatógenos y estimular simultáneamente el crecimiento vegetal en los cultivos. La tecnología biológica busca ampliar las alternativas sanitarias disponibles para los productores, optimizando la protección agrícola frente a desafíos microbiológicos.

El avance de estas soluciones requiere validar su eficacia bajo condiciones productivas reales para facilitar su futura integración comercial en el sector.

En el campo, buena parte de las amenazas que condicionan el rendimiento no se ven a simple vista. Los hongos fitopatógenos pueden afectar el desarrollo de las plantas, comprometer su sanidad y generar pérdidas productivas. Frente a ese desafío, la ciencia argentina avanza en la búsqueda de alternativas biológicas que permitan fortalecer la protección de los cultivos.

En ese escenario, investigadores del INTA desarrollan un bioinsumo orientado a controlar hongos y estimular el crecimiento vegetal. La propuesta combina dos objetivos estratégicos para la producción agrícola: contribuir al manejo de enfermedades y favorecer el desarrollo de los cultivos.

Más herramientas para enfrentar los desafíos sanitarios

El control de enfermedades constituye uno de los componentes centrales del manejo agronómico. La posibilidad de incorporar herramientas biológicas amplía las alternativas disponibles para los productores y abre nuevas líneas de trabajo en materia de sanidad vegetal.

Los bioinsumos pueden aprovechar organismos o sustancias de origen biológico para intervenir en los sistemas productivos. Su potencial depende de factores como el cultivo, el patógeno involucrado, las condiciones ambientales y la respuesta obtenida en los ensayos.

Por eso, el avance de este tipo de desarrollos requiere evaluar su eficacia en condiciones productivas y determinar cómo pueden integrarse con las demás prácticas de manejo.

Ciencia aplicada para producir mejor

El desarrollo de soluciones biológicas refleja una línea de investigación que busca trasladar el conocimiento científico a herramientas concretas para el sector agropecuario.

Para los productores, el interés está en conocer qué enfermedades puede controlar el producto, en qué cultivos puede utilizarse, cuál es su eficacia y qué beneficios ofrece frente a las alternativas disponibles. Esas respuestas serán fundamentales para establecer su alcance agronómico y sus posibilidades de adopción.

El desafío de llevar la innovación al lote

El desarrollo de un bioinsumo representa un paso en el camino que va desde la investigación hasta su aplicación comercial. Para dimensionar su impacto, resulta necesario conocer su grado de avance, las validaciones realizadas, las condiciones de uso y, cuando corresponda, su situación regulatoria.

La apuesta es ampliar las herramientas disponibles para proteger los cultivos y acompañar su desarrollo mediante soluciones basadas en conocimiento científico.

En una agricultura que necesita sostener la productividad y administrar cada vez mejor sus recursos, la investigación en bioinsumos suma una nueva frontera de innovación: utilizar la biología como aliada para enfrentar los desafíos sanitarios del campo.