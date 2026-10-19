¿Vender granos o esperar?: estrategias para aprovechar precios y evitar costos financieros

Resumen Ejecutivo El informe de DATA Miazzo recomienda vender los stocks disponibles de soja , maíz y trigo ante curvas de futuros sin incentivos para postergar ventas.

recomienda vender los stocks disponibles de , y ante curvas de futuros sin incentivos para postergar ventas. Para la campaña 2026/27, aconsejan fijar coberturas parciales en soja a US$ 356 y maíz a US$ 198 por tonelada.

y maíz a por tonelada. Las relaciones insumo-producto muestran caídas interanuales en las toneladas de trigo y maíz necesarias para adquirir fertilizantes como la urea y el MAP.

Las decisiones comerciales vuelven a ocupar un lugar central en la planificación de las empresas agropecuarias. En un escenario atravesado por las proyecciones internacionales de producción y stocks, las oportunidades que ofrece el mercado de futuros y el costo del financiamiento, elegir cuándo vender puede marcar una diferencia en el resultado económico de la campaña.

El informe Estrategias al Grano: Mercados y Finanzas, elaborado por DATA Miazzo y fechado el 16 de octubre de 2026, plantea una estrategia diferenciada para soja, maíz y trigo. La recomendación general es aprovechar los valores actuales cuando la curva de futuros no ofrece una compensación suficiente por esperar y comenzar a asegurar precios para la próxima cosecha.

El reporte también advierte sobre el costo de financiar la mercadería, analiza alternativas para administrar la liquidez en pesos y pone el foco en las relaciones entre los precios de los granos y los principales fertilizantes.

Soja: recomiendan vender stocks y aprovechar los futuros de mayo

En soja, la estrategia es aprovechar los valores disponibles para comercializar los saldos que todavía permanecen en manos del productor. El informe señala que el precio disponible se ubica en torno de los US$ 370 por tonelada y que la curva de futuros presenta escasos incentivos para postergar la venta.

En el análisis de los pases, DATA Miazzo destaca que la diferencia entre el disponible y noviembre es reducida, por lo que no encuentra motivos suficientes para esperar. En ese contexto, recomienda vender el grano en stock y no tomar el pase corto.

La perspectiva internacional presenta señales contrapuestas. Por un lado, el aumento de la producción y de los stocks proyectados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) limita el potencial de suba. Por otro, la posición compradora de los fondos especulativos y el sostén que aporta el mercado energético contribuyeron a mantener los precios.

Para la campaña 2026/27, la recomendación es avanzar con coberturas parciales. El informe ubica al futuro de mayo de 2027 en torno de los US$ 356 por tonelada y considera que esos valores permiten comenzar a establecer pisos de precio para la producción futura.

¿Conviene financiar la soja para esperar mejores precios?

La respuesta del reporte es negativa. Con tasas de financiamiento superiores al 30% de costo financiero total y una curva de futuros que redujo el premio por postergar las ventas, el beneficio de mantener la mercadería resulta limitado.

En dólares, el informe identifica una oportunidad en el pase a enero, pero advierte que para noviembre y mayo de 2027 el costo financiero supera la mejora ofrecida por la curva.

La conclusión es clara: antes de demorar una venta, el productor debe comparar el ingreso adicional esperado con los intereses, los gastos y el riesgo de una eventual baja de precios.

Maíz: hay oportunidades para cubrir la próxima campaña

En maíz, el reporte distingue entre la mercadería disponible y las decisiones comerciales para la nueva campaña. Para el grano en stock, destaca que el contrato a diciembre ofrece una mejora de aproximadamente US$ 11 por tonelada frente al disponible.

En el plano internacional, el USDA elevó sus estimaciones de producción, un factor que ejerce presión bajista sobre los precios. Sin embargo, la firmeza de la demanda exportadora contribuye a limitar el impacto en el mercado local.

El informe también señala que todavía resta comercializar más del 20% de la campaña vieja.

De cara a la próxima cosecha, la estrategia es avanzar con coberturas parciales. Para el maíz temprano, se priorizan los contratos de abril de 2027, mientras que para el tardío se observa el contrato de septiembre.

El reporte ubica los futuros de abril y septiembre de 2027 en torno de los US$ 198 y US$ 199 por tonelada, respectivamente, con mejoras interanuales de US$ 24 y US$ 26 por tonelada.

¿Vender a futuro o colocar los pesos en LECAP?

La comparación entre ambas alternativas muestra diferencias acotadas. Según el informe, vender maíz disponible e invertir los fondos en LECAP compite con la estrategia de asegurar un precio mediante futuros.

Como referencia, el contrato a diciembre permite fijar un valor de $314.171 por tonelada, aproximadamente un 9% por encima del disponible en el horizonte de 68 días considerado por el reporte.

Para decidir, el productor debe contemplar las tasas, los gastos y comisiones, sus necesidades de liquidez y la exposición que está dispuesto a mantener frente a eventuales variaciones del mercado.

Trigo: buenos valores para el stock

El trigo también aparece entre los cultivos para los que el informe recomienda aprovechar los precios actuales. Con un valor disponible cercano a los US$ 228 por tonelada, DATA Miazzo considera que no hay un premio suficiente para justificar la espera en el corto plazo.

Por eso, la recomendación es vender lo que resta del stock y evaluar la fijación de precios para la próxima cosecha mediante contratos a futuro.

El reporte identifica una mejora en la curva de futuros respecto del informe anterior, impulsada por factores internacionales, con subas de hasta US$ 10 por tonelada en los contratos de noviembre y diciembre.

Para quienes necesiten generar caja, la estrategia consiste en fijar precio a diciembre o enero, según sus necesidades financieras. Si existe margen para postergar la venta, el informe prioriza enero, con valores cercanos a los US$ 235 por tonelada.

En el mercado internacional, será importante seguir la evolución de los stocks acumulados en la región del Mar Negro. Una eventual mayor disponibilidad exportable podría modificar el equilibrio entre oferta y demanda.

El clima acompaña, pero persisten interrogantes sobre los rindes

El panorama productivo aporta elementos adicionales para la planificación. Según el relevamiento climático incluido en el informe, el 91% del área triguera presenta una condición hídrica adecuada u óptima y el cultivo avanza hacia el llenado de granos.

Las primeras estimaciones de rendimiento son alentadoras, aunque continúan las evaluaciones por los daños provocados por las heladas. Las proyecciones apuntan a rindes inferiores a los de la campaña pasada, pero superiores a los promedios históricos zonales, con mejores perspectivas en el norte y el oeste agrícola.

En maíz, la disponibilidad hídrica es mayormente adecuada u óptima en las zonas donde avanzó la siembra. La principal salvedad se observa en el centro-este de Entre Ríos, donde las lluvias intensas posteriores a las siembras sobre perfiles secos generaron nacimientos desparejos y dejaron un tercio de los lotes en condición regular.

Fertilizantes: la urea y el MAP, bajo presión

La estrategia comercial no se limita a la venta de la producción. El informe también analiza el momento de compra de los fertilizantes, en un contexto internacional de ajustes de precios y demanda contenida.

En urea, DATA Miazzo describe una corrección bajista internacional vinculada a la presión exportadora de China e India. Los oferentes ajustan sus valores, mientras que algunos compradores postergan las operaciones a la espera de que las bajas se trasladen al mercado local.

En MAP, el escenario es más estable, con oferta y demanda contenidas. Las restricciones de China a sus exportaciones, asociadas a los costos y al abastecimiento interno, forman parte de los factores que condicionan el mercado.

Las relaciones insumo-producto reflejan la dificultad para sostener las compras. El reporte indica que la relación trigo/urea se ubica en 2,6 toneladas, un 11% por debajo del año anterior, mientras que la relación maíz/urea es de 3,1 toneladas, un 95% por encima.

Para el MAP, el indicador trigo/MAP registra una caída interanual del 10%, mientras que la relación maíz/MAP aumenta un 97%.

Frente a este panorama, la recomendación es mantener coberturas generales mientras se espera una eventual baja de los precios locales, pero concretar compras puntuales para maíz con el objetivo de evitar problemas logísticos.

La decisión exige evaluar tanto el costo por tonelada del fertilizante como la cantidad necesaria para sostener la estrategia de fertilización y el rendimiento esperado.

¿Qué hacer con los pesos?

El informe también aborda el destino de los pesos generados por las ventas de granos. Con una inflación de septiembre del 1,9% y expectativas mensuales de entre el 1,5% y el 1,8% para los próximos meses, DATA Miazzo considera que las LECAP pueden servir para administrar liquidez, aunque no ofrecen una perspectiva clara de mejora del poder adquisitivo.

Como alternativa para buscar rendimientos reales positivos, el reporte recomienda analizar bonos ajustados por CER, con tasas superiores al 8% anual por encima de la inflación en los vencimientos de 2028 mencionados.

La elección entre instrumentos depende del plazo durante el cual se mantendrán los fondos, las necesidades de caja y la tolerancia al riesgo. Para una empresa agropecuaria, la disponibilidad del dinero para afrontar insumos, arrendamientos y otros compromisos debe ser parte central de la decisión.

La estrategia comercial, una pieza central de la rentabilidad

El informe de DATA Miazzo plantea una hoja de ruta con diferencias según el cultivo, pero con un criterio común: no postergar ventas sin una compensación económica suficiente y aprovechar los futuros para comenzar a establecer precios de la próxima campaña.

En soja y trigo, la recomendación apunta a vender los saldos disponibles y seleccionar los contratos que mejor respondan a las necesidades de caja. En maíz, el pase a diciembre aparece como una alternativa para mejorar el valor del stock, mientras que los contratos de abril y septiembre de 2027 permiten avanzar con coberturas parciales.

A la vez, el costo financiero obliga a revisar las estrategias de almacenamiento y las compras de insumos. En un escenario donde los márgenes dependen tanto de los precios de venta como de los costos de producción y financiamiento, planificar cada operación puede ser tan importante como el rendimiento obtenido a campo.

La clave para el productor será combinar comercialización, cobertura y manejo de liquidez, sin perder de vista las necesidades operativas de cada establecimiento.