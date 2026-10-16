El "auto volador" de Elon Musk: cuánto cuesta el Tesla Roadster y cuándo sale al mercado

Elon Musk volvió a captar la atención de la industria automotriz con una apuesta que parece salida de una película de ciencia ficción. Tesla presentó el nuevo Roadster, un deportivo eléctrico que combina prestaciones de alto rendimiento con una tecnología que le permite elevarse del suelo, girar en el aire y aterrizar de manera controlada.

La presentación se realizó en Texas, Estados Unidos, en las instalaciones de pruebas de SpaceX. Durante la demostración, el vehículo recorrió una rampa, quedó invertido sobre una estructura y utilizó propulsores para ejecutar maniobras aéreas. El espectáculo marcó un nuevo capítulo en el desarrollo de un modelo anunciado originalmente en 2017 y que acumuló varios años de demoras.

Sin embargo, detrás de la puesta en escena hay una cuestión central para los interesados: cuánto costará el nuevo Tesla Roadster, cuándo se podrá comprar y qué diferencias existen entre las versiones previstas.

Cuánto cuesta y cuánto hay que pagar para reservarlo

De acuerdo con la información publicada por Infobae, Tesla contempla tres configuraciones del deportivo. Las dos versiones convencionales, destinadas a circular por la calle, permiten iniciar el proceso de reserva mediante pagos de USD 50.000 y USD 250.000, respectivamente.

La versión Performance es la alternativa de acceso a la gama y tiene capacidad para dos ocupantes. La variante Thrust también ofrece dos plazas, pero incorpora una configuración más extrema, con propulsores orientados a mejorar sus prestaciones.

Es importante distinguir estos importes del precio final del vehículo: los montos mencionados corresponden a los pagos de reserva informados para las versiones de calle, no necesariamente al costo total de compra.

La tercera configuración es la más llamativa. Denominada Rocket, es la variante que incorpora la capacidad de realizar maniobras aéreas y tiene una sola plaza. Según lo informado, no cuenta con un precio de reserva público y su comercialización se realizará exclusivamente por invitación.

Cuándo se podrá comprar el nuevo Tesla

La compañía prevé comenzar las entregas del nuevo Roadster en 2028. La fecha representa un paso importante para un proyecto que Tesla presentó por primera vez en 2017 y que originalmente tenía entregas previstas para 2020.

La presentación de octubre de 2026 permitió conocer la nueva propuesta y sus capacidades, aunque todavía habrá que esperar para comprobar cómo se traducen las demostraciones en el producto definitivo y cuáles serán las condiciones de comercialización.

La versión Rocket, además, tendrá un alcance mucho más limitado que las configuraciones convencionales. No solo se venderá bajo invitación, sino que tampoco estará habilitada para circular por las calles.

Cómo funciona el auto de Tesla que puede volar

El sistema combina propulsores de gas frío, basados en aire comprimido, con mecanismos de succión que aumentan la adherencia del vehículo al suelo.

Los propulsores permiten generar empuje para elevar el automóvil y controlar sus movimientos durante las maniobras. El sistema de succión, por su parte, busca mantener el vehículo pegado a una superficie y aumentar la carga aerodinámica.

La tecnología toma elementos del desarrollo aeroespacial de SpaceX, otra de las compañías de Musk. Su aplicación en un automóvil deportivo plantea un desafío diferente al de los vehículos eléctricos tradicionales, porque requiere controlar el empuje, la estabilidad y el aterrizaje en condiciones específicas.

Aunque la demostración mostró capacidades inusuales para un automóvil, eso no significa que el vehículo pueda utilizarse como un medio de transporte aéreo convencional. La variante capaz de volar no estará habilitada para circular por la vía pública.

Tres versiones para distintos usos

Tesla proyecta ofrecer el Roadster en tres configuraciones, con diferencias tanto en sus prestaciones como en sus posibilidades de utilización.

* Performance: es la versión de dos plazas orientada al uso en carretera. Busca combinar el rendimiento de un superdeportivo eléctrico con soluciones aerodinámicas avanzadas.

* Thrust: también tiene dos plazas, pero suma una configuración más extrema y propulsores que apuntan a elevar sus prestaciones.

* Rocket: es la alternativa monoplaza que concentra la tecnología de vuelo y las maniobras aéreas. Su comercialización será por invitación y no estará autorizada para circular por la vía pública.

Esta división permite diferenciar el modelo que los clientes podrán utilizar como un deportivo convencional de la variante más experimental, que lleva la propuesta de Tesla hacia un terreno cercano a la tecnología aeroespacial.

Un lanzamiento que va más allá del espectáculo

El nuevo Roadster representa una apuesta tecnológica y comercial para Tesla. La compañía busca trasladar soluciones desarrolladas en el ámbito aeroespacial a un vehículo eléctrico de altas prestaciones, al tiempo que mantiene la atención sobre un modelo esperado desde hace casi una década.

No obstante, la capacidad de volar plantea obstáculos importantes para una eventual utilización cotidiana. La seguridad, la regulación del tránsito aéreo, las zonas de despegue y aterrizaje y el riesgo que implicaría una maniobra fallida son algunos de los desafíos que separan una demostración tecnológica de un sistema de transporte de uso masivo.

Por ahora, la principal certeza es que Tesla apunta a iniciar las entregas en 2028, mientras que las versiones de calle y la exclusiva variante Rocket tendrán condiciones de acceso diferentes.

El Roadster vuelve así a poner a Elon Musk en el centro de la conversación sobre el futuro de la movilidad. La incógnita ya no es solamente qué puede hacer el automóvil, sino hasta qué punto esa tecnología podrá convertirse en una solución comercial viable.