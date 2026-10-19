Nuevos negocios: la estrategia argentina para fortalecer sus exportaciones de carne a Israel

Resumen Ejecutivo El IPCVA y PromArgentina realizaron una misión comercial en Israel previa a la feria SIAL París 2026 para potenciar las exportaciones cárnicas.

y realizaron una misión comercial en previa a la feria para potenciar las exportaciones cárnicas. La delegación, encabezada por Georges Breitschmitt y Diego Sucalesca , mantuvo encuentros clave con el rabinato local para asegurar la logística del rito kosher .

y , mantuvo encuentros clave con el rabinato local para asegurar la logística del . El evento Argentine Beef Day reunió a exportadores argentinos con compradores israelíes para analizar las proyecciones y oportunidades comerciales de cara a 2027.

La carne vacuna argentina busca consolidar su posicionamiento en los mercados internacionales. En ese marco, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participó de una misión comercial en Israel junto a PromArgentina, con el objetivo de fortalecer los vínculos con compradores locales y generar nuevas oportunidades para la cadena de ganados y carnes.

La actividad se desarrolló antes del comienzo de SIAL París 2026, una de las ferias de alimentación más importantes del mundo, y formó parte de la estrategia de promoción internacional impulsada junto al Gobierno Nacional.

La agenda incluyó encuentros con importadores, representantes del sector cárnico y autoridades religiosas, en un mercado donde el cumplimiento de los requisitos kosher constituye un aspecto central para la comercialización de carne vacuna.

La misión se inscribe, además, en una serie de acciones internacionales que durante este año también tuvieron presencia en Estados Unidos, con la finalidad de consolidar mercados y ampliar las oportunidades comerciales para los productos argentinos.

El rito kosher, un punto clave para sostener los negocios

Uno de los encuentros centrales de la delegación fue la reunión con representantes del rabinato israelí. Participaron el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt; el embajador argentino en Israel, Shimon Axel Wahnish; y el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca.

Durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas con la logística necesaria para el traslado de los rabinos a la Argentina, quienes intervienen en los procesos de faena requeridos para cumplir con las normas religiosas.

“Pudimos discutir aspectos relacionados con la logística de la llegada de los rabinos a la Argentina para los procesos de faena y analizar la importancia de su trabajo para mantener nuestra presencia en un mercado que exige el cumplimiento del rito kosher”, explicó Breitschmitt.

El tema resulta relevante para la continuidad de las operaciones comerciales con Israel, dado que el cumplimiento de esos procedimientos forma parte de los requisitos para abastecer ese segmento del mercado.

Compradores israelíes y empresas argentinas, cara a cara

La misión comercial también incluyó la realización del Argentine Beef Day, una actividad destinada a acercar a compradores israelíes y representantes de las empresas argentinas que integraron la delegación.

El encuentro permitió intercambiar perspectivas sobre el mercado, analizar las expectativas comerciales para 2027 y profundizar el conocimiento sobre el lugar que ocupa la carne vacuna argentina entre los compradores locales.

“Pudimos intercambiar opiniones entre los compradores israelíes y las empresas argentinas, analizar las perspectivas del mercado para 2027 y, sobre todo, comprender la importancia que tiene nuestra carne en Israel”, señaló el titular del IPCVA.

La iniciativa buscó fortalecer el contacto directo entre las empresas exportadoras y sus potenciales clientes, en un contexto en el que la promoción internacional constituye una herramienta para sostener relaciones comerciales y detectar nuevas posibilidades de negocio.

De EEUU a Israel: una estrategia de promoción internacional

La participación en Israel forma parte de una agenda de promoción que el IPCVA viene desarrollando junto a PromArgentina para fortalecer la presencia de la carne vacuna nacional en distintos destinos.

Según destacó Breitschmitt, la iniciativa tiene como antecedente las dos semanas de la carne argentina realizadas en Estados Unidos, dentro de una estrategia que apunta a consolidar mercados y generar oportunidades para las empresas del sector.

La misión en Israel suma así una nueva instancia de contacto con compradores y actores relevantes de la cadena comercial, con especial atención a las condiciones operativas que requiere el abastecimiento del mercado kosher.

La mirada puesta en 2027

Uno de los ejes del encuentro fue el análisis de las perspectivas comerciales para el próximo año. Aunque no se informaron acuerdos concretos ni volúmenes adicionales de exportación derivados de la misión, las reuniones permitieron intercambiar información sobre las expectativas del mercado y reforzar los vínculos entre los participantes.

Para la cadena argentina de ganados y carnes, sostener la presencia en destinos internacionales requiere combinar la promoción del producto con el cumplimiento de los requisitos específicos de cada mercado y una coordinación eficiente entre los distintos actores involucrados.

Con la misión comercial en Israel y la participación prevista en el circuito internacional de promoción, el IPCVA y PromArgentina buscan fortalecer los lazos comerciales y mantener a la carne vacuna argentina en el radar de los compradores internacionales.