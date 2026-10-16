Rosario dio la sorpresa: apareció en un ranking mundial de turismo y hay un motivo

Resumen Ejecutivo La plataforma Booking.com incluyó a la ciudad de Rosario entre los diez destinos turísticos mundiales que marcarán tendencia durante el año 2027 .

incluyó a la ciudad de entre los diez destinos turísticos mundiales que marcarán tendencia durante el año . La selección internacional destaca su patrimonio arquitectónico e histórico, resaltando atractivos como la parroquia Santa Rosa de Lima y el Cementerio El Salvador .

y el . El reconocimiento internacional posiciona a la plaza santafesina frente a competidores globales y busca potenciar la actividad hotelera, gastronómica y comercial de la región.

Rosario tiene mucho más para ofrecer que el Monumento Nacional a la Bandera, la costanera y sus clásicos paseos junto al Paraná. La ciudad también cuenta con recorridos históricos, construcciones emblemáticas e historias que despiertan curiosidad. Ese costado menos convencional es parte de la propuesta que la llevó a destacarse en una selección internacional de destinos turísticos.

Según publicó se conoció, la plataforma Booking.com incluyó a Rosario entre los diez destinos que marcarán tendencia en 2027. La selección reúne ciudades de distintos países y refleja el interés por experiencias de viaje que van más allá de los circuitos tradicionales.

La presencia rosarina en esa lista representa una oportunidad para mostrar otros atractivos de la ciudad y ampliar su llegada a turistas de la Argentina y del exterior.

Qué tiene Rosario que llamó la atención

Uno de los aspectos destacados es su patrimonio arquitectónico e histórico. Entre los lugares mencionados en la cobertura se encuentran la parroquia Santa Rosa de Lima, reconocida por su arquitectura neogótica, y el Cementerio El Salvador, escenario de recorridos guiados que permiten conocer historias vinculadas con el pasado de la ciudad.

Este tipo de propuestas combina patrimonio, relatos urbanos y misterio. Para los viajeros interesados en descubrir lugares con identidad propia, ofrecen una alternativa a los paseos más habituales.

La oferta se complementa con la costa del Paraná, los espacios culturales, la gastronomía y los circuitos vinculados con la historia rosarina.

Rosario, entre los destinos que miran hacia 2027

La selección de Booking.com reúne diez ciudades de diferentes partes del mundo. Además de Rosario, aparecen Christchurch, en Nueva Zelanda; Reims, en Francia; Pescara, en Italia; Bratislava, en Eslovaquia; Sendai, en Japón; Puri, en India; Monterey, en Estados Unidos; Goiânia, en Brasil; y Asunción, en Paraguay.

La lista pone en escena destinos con propuestas diversas, desde experiencias gastronómicas y culturales hasta actividades vinculadas con el bienestar y el descubrimiento de sitios históricos.

En ese contexto, Rosario suma visibilidad internacional y muestra una faceta diferente de la imagen turística argentina, muchas veces asociada principalmente con la Patagonia, las Cataratas del Iguazú o los paisajes mendocinos.

El desafío de convertir la visibilidad en más turistas

Aparecer en una selección internacional puede ayudar a despertar interés, pero el desafío para Rosario es transformar esa exposición en visitas concretas, más noches de alojamiento y mayor actividad para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores turísticos.

Para lograrlo, la ciudad cuenta con una oferta que permite combinar escapadas culturales, paseos al aire libre, propuestas gastronómicas y recorridos por su patrimonio.

La inclusión en el listado también pone en valor una tendencia del turismo: la búsqueda de experiencias diferentes, con historias propias y propuestas que permitan conocer una ciudad más allá de sus postales conocidas.

Rosario tiene así una oportunidad para mostrar su costado menos explorado y atraer a quienes buscan una escapada urbana distinta, con el Paraná como telón de fondo y la historia local como parte de la experiencia.