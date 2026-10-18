El dinero ya juega a 2030: la interna del ladrillo, los negocios con Messi y el dinero huele el poder antes que los votos

Hay un viejo axioma en el círculo rojo que los manuales de economía académica insisten en ignorar: el dinero huele el poder mucho antes de que se cuenten los votos. Mientras el ciudadano de a pie, en Rosario o en Buenos Aires, sigue contando pesos para llegar a fin de mes, el mapa del gran capital se redibuja con una velocidad que asusta.

Quienes mueven las piezas grandes no miran el próximo trimestre. Juegan a la década. Por eso, para entender hacia dónde va el negocio en la Argentina, hay que levantar la cabeza de la coyuntura y mirar un tablero global que mutó: el viejo consenso de la globalización pacífica está muerto. Lo que viene es más austero en lo social, más armado en lo militar y más polarizado en lo político. ¿Y cómo pega eso en el mostrador de una pyme santafesina? Vamos por partes.

Tres urnas en nueve días

El calendario es un campo minado. Brasil vota el 25 de octubre: Flávio Bolsonaro dio la sorpresa en la primera vuelta (47,03% contra 45,16% de Lula) y la mayoría de los sondeos lo pone adelante para el balotaje. Israel vota el 27, en lo que se lee como un plebiscito sobre Netanyahu. Y el 3 de noviembre llegan las legislativas de Estados Unidos, con Donald Trump jugándose que el Congreso no le ate las manos.

La clave para la región es fina. Un Bolsonaro presidente traería sintonía ideológica con la Casa Rosada, pero también un rival feroz en la pelea por los capitales: mercado enorme, reglas más previsibles y la liquidez global que la Argentina necesita con desesperación. "Un Trump atado de manos en el Congreso le quita volatilidad al dólar global", me explicaba un consultor que opera desde Wall Street.

Europa, mientras tanto, arde. Basta ver las imágenes de este fin de semana de Francia. También revueltas en España, Alemania, Portugal y Bélgica. Eligió cañones antes que manteca. La Agencia Europea de Defensa calcula que el gasto militar en 2026 llegará al 2,4% del PBI: récord histórico. Y esa Europa Fortaleza, desesperada por cadenas de suministro lejos de Rusia y de China, mira el subsuelo argentino (GNL de Vaca Muerta, litio, cobre) como un activo de seguridad.

Detrás de todo, Asia. China, India, Vietnam e Indonesia seguirán siendo la demanda física de recursos hasta 2030. Occidente pone los alineamientos; Oriente, la facturación.

El rockstar y el subsuelo

Ese giro global tuvo su escena en Rosario. Horacio Marín entró a la Bolsa de Comercio como un rockstar: más de 750 personas en el salón y una frase que ya recorre los pasillos, "YPF es la argentinidad al palo". Pero lo jugoso estuvo en la letra chica. Marín detalló la reconversión de la refinería a través de Santa Fe Bio, integrada en partes iguales por YPF y Essential Energy: US$400 millones para producir combustibles renovables para aviación y transporte, con exportaciones proyectadas de US$500 millones anuales hacia 2030. El acuerdo comercial con TotalEnergies Trading es el respaldo para salir a buscar plata. Y ahí está el próximo desafío: el financiamiento.

Del salón de la Bolsa, directo a Neuquén. Santa Fe lleva 150 empresas a la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia, del 19 al 22 de octubre. La Mesa ya agrupa a más de 400 firmas de metalmecánica pesada, mecanizados y calderería que quieren ser proveedoras. La propia Bolsa prepara su viaje de conocimiento del 2 al 5 de noviembre. Nadie quiere quedar afuera de esa fiesta.

La pecera

No todo es épica energética. En Urbanística 2026, quedó como máxima armar un frente común entre todos los actores del sector. José Cachero, titular de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, cargó las tintas contra el municipio y la provincia: dijo que "volvió a aumentar" el cargo que cobra la Municipalidad por la excepción para construir más metros y más altura, y apuntó a los costos extra de EPE y Aguas por la extensión de redes. Traducción: el suelo caro y la vivienda inaccesible como rehenes de la ventanilla estatal.

El planteo generó reacciones y malestar en los distintos niveles del Estado. Y también en la UOCRA, hoy intervenida. Esta semana hubo reuniones de constructores con el interventor local porque, en sordina, hace tiempo que corre una discusión incómoda: ¿cómo puede ser que haya empresas a las que, a juzgar por sus obras, les va muy bien y no tienen empleados? "No hay un 931", me dijo alguien que conoce el tema de cerca. En la mira hay dos o tres firmas de trayectoria y varios proyectos en marcha cada una.

Del otro lado se plantan los empresarios, una parte importante, sobre todo los de obra pública: "No cacen en la pecera", dicen, porque aseguran que ahí todos tienen a su gente en blanco. Es una pelea interna, pero ya forma parte de la intervención, más allá de lo gremial y de las derivaciones judiciales que alcanzaron a ex dirigentes del sindicato.

Luz roja en el mostrador

Bajemos al piso. El Observatorio Económico Rosario midió que el 52% de los comerciantes vendió menos en septiembre que en agosto. El Indec informó que cuatro de cada diez máquinas siguen paradas en la industria. Y el Índice de Incertidumbre Económica de la UCA tocó su nivel más alto del año. "Los balances ya no se rompen por falta de facturación, sino porque el margen se evaporó entre tarifas y costos financieros", me reconocía el dueño de una metalmecánica regional.

El termómetro más frío son los concursos y quiebras. Esta semana se conoció la quiebra de Algodonera Avellaneda. Y el martes le toca a Moolec Science: una asamblea convocada para el 20 de octubre debe votar su liquidación voluntaria y la designación de Cassandra Ronaldson y Amiel Gottlieb, de Interpath, como liquidadores. Lo anticipamos en la semana, y ya lo habíamos dicho tiempo atrás: se veía venir.

Hay, sin embargo, una válvula de escape: el mercado de capitales. En la Bolsa se celebró la colocación del fideicomiso Rus Futuro. Río Uruguay Seguros puso 16 inmuebles alquilados en ocho ciudades y levantó casi US$8,9 millones, a diez años, con TIR teórica del 8% y pagos trimestrales. El dato de fondo es contundente: entre enero y septiembre, las emisiones de menor escala en A3 Mercados pasaron de 21 a 92 y de US$30 a US$220 millones. Mientras el crédito bancario no arranca, el mercado abre ventanillas. A3 además reordenó su panel en cuatro sectores: energía, real estate, agro y finanzas. No es casual cuáles son.

Los que abren, los que llegan

Margarita Louis-Dreyfus caminó la peatonal Córdoba. La presidenta de Louis-Dreyfus Company, con una fortuna estimada en US$5.600 millones y 20.000 empleados (1.300 en la Argentina), pasó por la Bolsa de Comercio, se reunió con su mesa directiva y recorrió sus plantas de Timbúes y General Lagos. Llegó en calzas y zapatillas, rodeada de chicos, escoltada por Juan José Blanchard, su jefe para Latinoamérica. Desde la entidad aseguran que fue un acercamiento social. Puede ser. Pero quien conduce un imperio agroexportador no camina la peatonal por nostalgia: ya había estado en julio, cuando se reunió con Milei y anunció una inversión en Bahía Blanca.

Grupo 83 merece párrafo propio. Con la apertura de El Club de la Milanesa en Fisherton, dentro del barrio Aldea, el grupo de Reinaldo Bacigalupo y Gonzalo García Fradua llegó a 27 locales. En un contexto complejo, crece haciendo las cuentas fino, y mira más lejos: García Fradua me confirmó que en noviembre abren otro local en Miami, el cuarto, con el peso de Messi como socio, y que analizan Funes para el año próximo.

El contraste está en el resto del rubro, que vive un permanente cambio de manos, de actores y de consumos. PedidosYa tuvo que también ajustar un poco: muchos comercios lograron que la gente vuelva al local -"se paga lo mismo y encima salgo", coinciden los gastronómicos consultados- por eso el cartelito de “mismo precio que en el local”, junto con la batalla de las hamburgueserías que se fueron a la otra app, llevó a reacomodar las fichas.

Sobre el mismo mapa: Lucciano's abrió en Oroño y Jujuy y ya tiene otra en carpeta sobre Pellegrini. En Parque España, Cristian Blodorn y Pedro Nazor van por una franquicia de Bonafide, un bodegón (El Ramal, en el ex Charladero) y un bar saludable en un vagón de 1945. Todos mirando al río. Y el río también es puerto: como adelanté la semana pasada en esta columna, Graciela Alabarce confirmó la licitación de cinco hectáreas en El Mangrullo, con 230 metros de frente al Paraná, para servicios a embarcaciones y depósitos refrigerados. Ojo: los accesos viales necesitan intervención municipal.

En el frente automotor, Lynk & Co inauguró concesionaria oficial de la mano del grupo Marseille, en Eva Perón 4354, con SUV híbridos enchufables (06, 01 y 08) y eléctricos previstos para 2027. Los chinos ya no golpean la puerta: se sentaron a la mesa. Y hay al menos cinco firmas chinas más que en las últimas semanas vinieron a Rosario y Funes para analizar posibles locaciones.

Y mañana, al mediodía, llegan a Rosario las principales autoridades de Casa FOA. Estarán en Midtown, el proyecto de Tucumán y Richieri, con conferencia de prensa. Es la primera vez que Casa FOA desembarca en la ciudad.

En fin, el dinero grande no espera que los economistas se pongan de acuerdo ni que las estadísticas confirmen la tendencia. Brasil, Israel y Estados Unidos votarán en las próximas dos semanas, y cuando el capital se mueve en tantos frentes a la vez, rara vez está mirando el próximo trimestre. Está mirando el 2030. La pregunta incómoda es si la pyme de acá llega con vida a ese tablero.