El acertijo del verano: ¿Cuánto debe producir el campo para llegar a una pick-up?

En diciembre de 2025, la relación grano–camioneta mejoró para la mayoría de los cultivos, aunque el trigo sigue siendo el más desfavorable para acceder a una pick up.

Un indicador clave del poder de compra

La relación entre el valor de los granos y el precio de una pick up es uno de los indicadores más utilizados para medir el poder adquisitivo del productor agropecuario. El informe “Camioneta vs Grano – Diciembre 2025” muestra que, en términos generales, el escenario resulta más favorable que en años anteriores, con una menor cantidad de toneladas necesarias para acceder a este bien de capital en la mayoría de los cultivos analizados .

El análisis compara cuántas toneladas de trigo, cebada, soja y maíz se requieren para comprar una camioneta de menor y de mayor valor, y las contrasta con el promedio del período 2021–2024. El resultado es heterogéneo según el cultivo, pero con una conclusión clara: salvo el trigo, el poder de compra del grano mejoró.

Soja y cebada, las que más rinden frente a la camioneta

La soja es el cultivo que muestra la mejora más marcada en la relación grano–camioneta. Según el informe, en diciembre de 2025 se necesitan entre un 8% y un 13% menos de toneladas que el promedio histórico reciente para acceder a una pick up, dependiendo del modelo considerado .

La cebada también presenta una situación favorable, con una reducción de entre 6% y 10% en la cantidad de grano necesaria. En ambos casos, el comportamiento del precio del grano superó o acompañó la suba de las camionetas en los últimos cuatro años.

El maíz muestra una mejora más leve, con variaciones que van desde una reducción cercana al 5% hasta un leve aumento del 1%, según el tipo de camioneta. Aun así, el contexto es más favorable que en 2024.

Trigo: la excepción que sigue perdiendo terreno

El trigo es el único cultivo claramente perjudicado en esta relación. Es el único caso en el que se requieren más toneladas que el promedio 2021–2024, y además la cantidad necesaria prácticamente no varió respecto del año pasado .

Esta situación se explica, en parte, por la evolución de precios: mientras las camionetas multiplicaron su valor en pesos más de 10 veces en los últimos cuatro años, el trigo aumentó solo 9,2 veces, quedando rezagado frente al bien de capital.

Un contexto más favorable, pero con fuertes diferencias

El informe destaca que, desde una lectura interanual, en 2025 se necesitan menos toneladas que en 2024 para comprar una pick up en casi todos los cultivos, consolidando un escenario relativamente más favorable para invertir en bienes de capital. Sin embargo, las diferencias entre cultivos siguen siendo determinantes a la hora de medir el verdadero poder de compra del productor .